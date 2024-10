LADA aberta à mudança de condenação dos irmãos Menendez, o que os libertaria

Boas notícias para Érico dar Lyle Menéndez … o Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Los Angeles nos diz que está aberto a considerar uma mudança na condenação que libertaria os irmãos com o bater de um martelo.

O negócio é o seguinte… DA do Condado de LA George Gascón tem apresentou documentos legais perguntando ao juiz William C.Ryan ressentir-se dos irmãos Menéndez numa audiência em Novembro. Se isso acontecer, os irmãos seriam elegíveis para liberdade condicional imediata, mas isso exigiria uma decisão afirmativa do Conselho de Liberdade Condicional da Califórnia.

TMZ contou a história, descobrimos o advogado de Erik e Lyle, Marcos Geragospedirá ao juiz que mudar sua convicção desde homicídio até homicídio culposo… e sob uma nova lei, o juiz tem o poder de fazê-lo. Se isso acontecesse, Erik e Lyle seriam homens livres, porque a pena máxima é de 11 anos e eles cumpriram 35 anos.

O Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Los Angeles disse ao TMZ … “Embora atualmente acreditemos que as evidências apoiam a acusação de homicídio em primeiro grau, permanecemos abertos para considerar qualquer evidência adicional e argumento do advogado.”



TMZ. com

Com base no que o escritório do promotor está dizendo aqui, parece que eles poderiam concordar em mudar a condenação de Erik e Lyle para homicídio culposo… e isso seria uma virada de jogo.

Outra coisa que parece estar funcionando a favor dos irmãos Menendez… O juiz do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Ryan, tem uma reputação de destemor e não tem medo de reverter a decisão de outro juiz quando sente que foi errada.

Parece que as estrelas podem estar se alinhando aqui para Erik e Lyle.