Lady Gaga fala sobre seu noivado com o noivo Michael Polansky

Lady Gaga está falando abertamente sobre seu relacionamento com o noivo Michael Polansky – e você pode se surpreender com a forma como ele a pediu em casamento.

Gaga conversou na terça-feira com o apresentador Jimmy Kimmel no “Jimmy Kimmel Live!” para promover seu novo filme, “Joker: Folie a Deux”, mas também discutiu seu noivado com Polansky.