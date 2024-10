Lakers desfrutando de ‘competição’ entre LeBron e Bronny no treino

EL SEGUNDO, Califórnia – Após o primeiro dia de treinamento do Los Angeles Lakers na terça-feira, LeBron James disse que não há mais nada para ele realizar como jogador de basquete e depois de quatro títulos, quatro MVPs e o maior número de pontos na história da NBA, ” todo o resto é crédito extra.”

Acontece que James pode ter negligenciado uma nova oportunidade no basquete fora dos livros de recordes que esta temporada do Lakers proporcionará: enfrentar seu filho Bronny James no treino.

Bronny, o novato de 19 anos do Lakers, ficou quente no segundo dia de acampamento às custas de seu pai, de acordo com Anthony Davis – o que só fez com que seu pai de 39 anos aumentasse seu jogo.

“É fantástico poder estar aqui e testemunhar isso na prática”, disse Davis. “Bronny acertou um 3 sobre ele hoje. Todo mundo estava falando a favor de Bronny. Então Bron desceu e intimidou alguém. Apenas descontou em [the defender] – Esqueci quem era – e fiz uma bandeja. Bronny desceu e acertou mais 3, penso em Austin [Reaves]. E Bron queria a bola.

“Então você pode ver que, mesmo que eles não estejam em pé de igualdade, a competição existe. E é isso que adoramos ver.”

Na semana passada, durante um jogo fora de temporada nas instalações de treino, LeBron levou a melhor sobre Bronny, marcando no aro após uma jogada ao longo da linha de base – apenas Bronny disse que o balde não deveria ter contado.

“Ele girou a linha de base e subiu e desceu, eu pulei na tabela lateral forte”, disse Bronny à ESPN. “Mas os árbitros que estavam arbitrando aquele jogo [missed it when] seu pé pisou um pouco na linha. eu entendi [defensive] parar. Acredito que consegui essa parada. Mas é o que é. Ele está no ano, seja lá o que for – ele receberá essa ligação.”

LeBron não discutiu com a crítica de replay de Bronny.

“Ele disse que viu a filmagem e eu saí dos limites”, disse LeBron à ESPN. “Então, quero dizer, se for esse o caso, então uma boa defesa dele, mas é sempre melhor [offense by me].”

Após cada um dos primeiros dois dias de acampamento, os repórteres tiveram um vislumbre de LeBron, Bronny e o armador do terceiro ano, Max Christie, participando de treinos de tiro juntos no final do treino.

Resta saber quando LeBron e Bronny estarão juntos pela primeira vez em quadra em um jogo.

LA abre sua programação de pré-temporada de seis jogos na sexta-feira em Palm Springs, Califórnia, contra o Minnesota Timberwolves.

O técnico do Lakers, JJ Redick, disse que discutiu a ascensão do veterano de 22 anos com o treinador esportivo de longa data de LeBron, Mike Mancias, considerando o tempo que passou na quadra durante o verão jogando nas Olimpíadas de Paris, mas se recusou a divulgá-lo.

“Acho que temos um plano bastante claro”, disse Redick. “Compartilharemos esse plano quando for apropriado.”

No entanto, Redick compartilhou outra maneira pela qual Bronny levou a melhor sobre LeBron no campo de treinamento até agora: a escolha nº 55 do Lakers correu mais longe do que qualquer jogador do time durante o primeiro dia de acampamento, de acordo com câmeras de rastreamento de jogadores instaladas. no Centro de Saúde e Treinamento da UCLA.

Disse Redick: “Fui até Bronny antes do treino e pensei, ‘Cara, você correu seis milhas'”.