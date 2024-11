LaLiga solicita adiamento Valência x Real Madrid após enchentes

Laliga solicitou o adiamento dos jogos da primeira e da segunda divisão na região de Valência neste fim de semana, informou a federação espanhola na quarta-feira, depois que enchentes no sudeste da Espanha deixaram pelo menos 70 mortos.

Cinco jogos no total seriam afetados, incluindo dois na LaLiga – o jogo em casa do Valencia contra o campeão Real Madrid e do Villarreal contra o Rayo Vallecano.

“Dadas as inundações devastadoras em Espanha, que afectam particularmente a Comunidade Valenciana, a LALIGA, a pedido dos seus clubes, solicitou à RFEF o adiamento dos seguintes jogos agendados para este fim de semana: Villarreal CF-Rayo Vallecano, Valencia CF-Real Madrid, CD Castellón-RC Ferrol, CD Eldense-SD Huesca e Levante UD-Málaga CF”, afirmou a LaLiga em comunicado.

LaLiga acrescentou que será observado um minuto de silêncio em todos os restantes jogos em homenagem às vítimas das inundações.

“Expressamos as nossas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas e expressamos a nossa solidariedade com as pessoas afetadas”, afirmou o comunicado.

Os pedidos de suspensão dos jogos surgem depois de a tempestade Dana ter provocado inundações repentinas em várias regiões do sul e leste de Espanha, cortando estradas e linhas ferroviárias.

A área de Valência, juntamente com Albacete, é uma das mais afetadas e o centro de coordenação de emergências do governo confirmou na quarta-feira que o último número de vítimas mortais conhecidas é de 70, com muitas pessoas ainda desaparecidas.

O governo espanhol também declarou três dias de luto pelas vítimas das inundações, com início na quinta-feira e prolongando-se até sábado.

Valência e Levante já tiveram pedidos de cancelamento dos jogos desta semana da Taça do Rei aceites pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O Valência deveria viajar na quarta-feira para o jogo contra o Parla Escuela, em Madrid, enquanto o Levante deveria viajar para a Galiza para defrontar o Pontevedra CF.

Esses dois jogos da primeira rodada acontecerão na próxima semana, nos dias 6 e 7 de novembro, respectivamente.

Outros três jogos também foram adiados devido à tempestade: o empate do Xerez com o AD Ceuta, o SD Ejea contra o Hércules e a deslocação do Getafe a Manises.

O Real Madrid guardou um minuto de silêncio antes do treino de quarta-feira, tal como fizeram muitos clubes espanhóis, e divulgou um comunicado expressando a sua solidariedade.

“O Real Madrid, o presidente do clube e a direcção gostariam de apresentar as suas condolências às famílias e entes queridos das pessoas que perderam a vida devido à tempestade que atingiu muitas zonas do nosso país, especialmente no províncias de Valência e Albacete”, dizia o comunicado.

“O Real Madrid está profundamente entristecido e expressa a sua solidariedade a todas as pessoas afetadas por esta catástrofe, às quais transmite todo o seu apoio e simpatia”.