LaLiga tem como alvo o jogo Barcelona-Atlético Madrid Miami, dizem fontes

A LaLiga continua trabalhando para receber o jogo em casa do Barcelona contra o Atlético Madrid, em Miami, no terceiro fim de semana de dezembro, mas várias peças ainda precisam ser acertadas para que o plano siga em frente, disseram várias fontes à ESPN.

A liga espanhola vem trabalhando há vários anos para levar um jogo para os Estados Unidos, mas já enfrentou oposição da Federação Espanhola de Futebol. [RFEF]FIFA e Futebol dos EUA, entre outros.

No entanto, fontes dizem que algumas dessas questões já foram resolvidas e que existe uma possibilidade real de levar o jogo do Barça contra o Atlético para o Hard Rock Stadium.

O Relevent Sports Group, que está trabalhando no projeto em colaboração com a LaLiga, não quis comentar nenhum desenvolvimento recente.

Uma fonte da FIFA reconheceu que a LaLiga e os clubes estão a trabalhar no plano, mas não deixou imediatamente clara a nova posição do órgão dirigente.

O Miami Dolphins receberá o San Francisco 49ers no Hard Rock Stadium em 22 de dezembro.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, falou repetidamente sobre seu desejo de jogar uma partida da temporada regular no exterior, enquanto fontes disseram à ESPN que a notícia “não teria sido divulgada” se ambos os clubes não mantivessem o interesse em se envolver.

Barça e Atlético já estiveram envolvidos em planos anteriores de levar um jogo aos Estados Unidos, embora nem o jogo do Barça contra o Girona nem o do Atlético com o Villarreal tenham acabado por ser adiados.

Na altura, isso deveu-se à resistência de vários organismos desportivos, embora as posições de algumas dessas organizações tenham mudado na sequência de um processo judicial histórico no início deste ano.

Em abril, a Suprema Corte dos EUA permitiu que o processo antitruste da Relevent avançasse contra a FIFA e a Federação de Futebol dos EUA devido à política do órgão regulador mundial de não permitir que um país sediasse jogos da liga envolvendo equipes de outros países.

Apesar dessa vitória, permanecem outras questões sem resposta. A situação na RFEF é a mais complicada, por exemplo, porque a instituição está sem presidente até 16 de dezembro. No entanto, uma fonte sugeriu que a diretoria interina poderia sancionar a realização de uma partida no exterior.

A UEFA, que governa o futebol na Europa, também teria de dar luz verde aos planos.

“A UEFA não foi abordada sobre este assunto”, disse um porta-voz do órgão à ESPN. “O processo a seguir nesses casos é obter o acordo dos clubes, da RFEF, do US Soccer, da CONCACAF e só depois da UEFA.”