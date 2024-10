Lamar Jackson e Ravens derrotam Buccaneers na vitória do MNF

TAMPA, Flórida – O Baltimore Ravens defendeu fortemente na noite de segunda-feira que é o melhor time da NFL, e o quarterback Lamar Jackson parecia o melhor jogador da liga. Embora o Kansas City Chiefs continue sendo o único time invicto da NFL, os Ravens venceram cinco jogos consecutivos, incluindo uma vitória por 41-31 sobre o Tampa Bay Buccaneers, líder da NFC South. Durante esta sequência de vitórias, Baltimore derrotou três atuais líderes de divisão – Tampa Bay, Buffalo Bills e Washington Commanders – por uma pontuação combinada de 106-64.

Jackson lançou cinco passes para touchdown e combinou 333 jardas, melhorando sua campanha para o terceiro prêmio de Jogador Mais Valioso da NFL. Correndo de volta Derrick Henry correu 169 jardas, que é a quarta vez em cinco jogos que ele ultrapassa as 100 jardas corridas. O ataque dos Ravens continua em primeiro lugar na NFL, oferecendo jogadas explosivas no jogo de passes e corrida.

Depois de perder por 10 a 0, o Baltimore marcou 34 pontos sem resposta e registrou seu quinto jogo consecutivo como líder da liga, com 27 ou mais pontos – a mais longa sequência atual na NFL.

Baltimore Ravens (5-2)

Análise do QB: Jackson continuou seu domínio na NFC, melhorando para 23-1. Este é o melhor registro de interconferência desde 1970, quando a AFC e a NFC foram criadas. Foi também mais uma performance estelar para ele perante um público nacional. Jackson tem 18 vitórias e 5 anos como titular no horário nobre, o melhor de qualquer quarterback desde a fusão de 1970.

Estatística surpreendente: O passe longo voltou para Jackson. Seu passe para touchdown de 49 jardas para Rashod Bateman no terceiro quarto foi o terceiro passe para touchdown na carreira de sete anos de Jackson que viajou pelo menos 45 jardas no ar e o primeiro em dois anos. Bateman se tornou o primeiro jogador dos Ravens com múltiplas recepções de pelo menos 30 jardas no campo em um único jogo desde John Brown em 2018.

Tendência preocupante: No espaço de um ano, os Ravens passaram de um time que raramente desiste de grandes jogadas para uma defesa que não consegue detê-los. A recepção de Mike Evans para touchdown de 25 jardas no lance de abertura foi a 19ª recepção de 25 ou mais jardas permitida por Baltimore – que é a maior na NFL em sete jogos nesta temporada. Em 17 jogos na temporada passada, os Ravens desistiram de apenas 22 finalizações de 25 ou mais jardas, empatando em segundo menor número na liga.

Desempenho mais surpreendente: O cornerback do Ravens, Marlon Humphrey, registrou múltiplas interceptações em um jogo pela primeira vez em sua carreira de oito anos. Humphrey acertou Baker Mayfield na end zone no segundo quarto, que foi convertido na recepção para touchdown de 18 jardas de Justice Hill. Na próxima posse de bola do Tampa Bay, Humphrey interceptou Mayfield novamente, mas ele machucou o joelho na virada e mais tarde foi descartado. Humphrey tem quatro das cinco interceptações de Baltimore nesta temporada. – Jamison Hensley

Próximo jogo: no Cleveland Browns (13h ET, CBS, domingo)

Buccaneers QB Baker Mayfield encontrou o recebedor Mike Evans para um touchdown de 25 jardas no ataque inicial. Foto de Mike Ehrmann/Getty Images

Tampa Bay Buccaneers (4-3)

Quarterback dos Buccaneers Mayfield encontrou Evans, wide receiver do Pro Bowl, para um touchdown de 25 jardas no ataque inicial, e a defesa demitiu Jackson duas vezes em jogadas consecutivas para uma vantagem de 10-0. Mas as coisas desmoronaram em ambos os lados da bola quando o veterano recebedor de 11 anos deixou o jogo com uma lesão no tendão da coxa no meio do segundo quarto. Eles não conseguiram se recuperar disso. O recebedor Chris Godwin mais tarde se machucou e foi expulso de campo faltando 43 segundos para o final do jogo.

Os Bucs não perderam terreno na NFC South, já que o Atlanta Falcons também perdeu para o Seattle Seahawks no domingo, mas perdeu a oportunidade de fazer uma declaração em nível nacional contra o atual MVP. Uma vitória esta semana contra o Atlanta daria a eles a chance de se separarem após a semana 5 de quinta-feira à noite. Mas eles poderiam fazer isso sem Evans, que entrou na Semana 7 empatado com seis touchdowns, líder da liga?

Forro prateado: Na noite de segunda-feira, os Ravens estavam desistindo de 59 jardas corridas por jogo. Os Bucs já haviam marcado 59 jardas no meio do segundo quarto. O coordenador ofensivo Liam Coen utilizou os running backs Rachaad White no jogo de tela, Sean Tucker para corrida direta e Bucky Irving para uma mistura de ambos. Eles geraram 108 jardas corridas e 87 jardas de recepção nos três primeiros quartos, terminando a noite com 125 jardas corridas.

Tendência preocupante: Mais uma vez, o meio de campo foi um ponto vulnerável para a defesa dos Bucs, especialmente para o tight end Mark Andrews, que marcou dois touchdowns e tornou as coisas particularmente difíceis para o safety Jordan Whitehead. Jackson acertou 8 de 9 para 148 jardas, com dois touchdowns de passe entre os números no primeiro tempo, de acordo com a ESPN Research.

Maior surpresa: Nada envolvendo Jackson deve ser uma surpresa, mas a defesa dos Bucs só desistiu de cinco passes para touchdown em um jogo duas outras vezes desde que Bowles chegou a Tampa em 2019 – em uma derrota por 39-37 para o Houston Texans no ano passado e em uma derrota por 40-34 para os Seahawks em 2019. – Jenna Laine

Próximo jogo: vs. Atlanta Falcons (13h ET, CBS, domingo)