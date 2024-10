Lamar Odom diz que Liam Payne poderia ter ouvido vozes de drogas, ‘cocaína rosa’

Lamar Odom está relembrando suas próprias experiências com drogas ilícitas após Liam PayneO relatório toxicológico de … nos dizendo que as substâncias poderiam ter feito o falecido cantor ouvir vozes.

Pegamos Lamar em Encino, CA e nosso fotógrafo perguntou se ele já havia usado o coquetel de drogas conhecido como “cocaína rosa”… uma mistura de cetamina, metanfetamina e ecstasy que a polícia diz ter sido encontrada no sistema de Liam.



Lamar, um viciado em recuperação e dono do Lamar Recovery Group, disse que usou todas as drogas que Liam tinha em seu corpo… incluindo cocaína e crack, que Lamar considera as piores.

Na opinião do especialista de Lamar, essas drogas ilícitas podem ter desempenhado um papel na morte de Liam… ou seja, possivelmente fazendo-o ter alucinações.

Isso está de acordo com uma teoria policial sobre A queda fatal de Liam da varanda de sua suíte de hotel no terceiro andar do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires.

Lamar diz que quando estava usando, ele ouvia vozes em sua cabeça… e ele acha que isso poderia ter acontecido com Liam aqui também.

Liam, como relatamos pela primeira vez, estava dizendo às pessoas no início deste ano que ele estava sóbrio depois de vícios anteriores em drogas e álcool durante seu tempo com o One Direction… mas, ele estava no que os policiais dizem que estava no relatório de toxicologiaao qual Lamar diz que Liam estava “realmente marcando”.