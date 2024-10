Lana Del Rey compartilha os primeiros comentários sobre o casamento com Jeremy Dufrene

Embora ela não tenha puxado muito a cortina quando questionada sobre sua nova vida com o guia turístico do pântano de crocodilos… Lana disse… “É bom. Estamos felizes.”

Lana e Jeremy se casaram no final de setembro no Airboat Tours by Arthur em Des Allemands, LA – onde Dufrene trabalha nos pântanos.

De acordo com a certidão de casamento do casal, obtida pelo TMZ… O pastor Judah Smith conduziu as núpcias do casal – o líder Churchome foi incluído no nono álbum de estúdio de Lana no ano passado.