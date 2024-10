Lana Del Rey quebra o silêncio sobre seu casamento e chateada com os paparazzi

Lana Del Rey está se abrindo sobre seu casamento com seu marido, guia turístico jacaré, Jeremy Dufrene… mas ela não parece muito feliz.

A cantora acessou a seção de comentários de uma conta de fã do Instagram, “LanaBoards”, para reclamar de um casal da Louisiana que estava pilotando drones do lado de fora das janelas de Lana e de seu marido e os perseguindo com um rastreador.