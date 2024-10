Larson avança para a vitória de Charlotte enquanto todos os 4 carros de Hendrick avançam nos playoffs

CONCORD, NC – Quando a chuva interrompeu a tentativa de Kyle Larson de completar as 500 Milhas de Indianápolis e a Coca-Cola 600 no mesmo dia – deixando-o incapaz de fazer uma única volta no Charlotte Motor Speedway – ele voltou à pista determinado a fazer um show.

“Não quero dizer que é um chip, mas acho que o fato de ele não ter corrido aqui e a Indy não ter se saído muito bem foi uma motivação extra”, disse o proprietário da equipe, Rick Hendrick.

Larson correu para sua sexta vitória da temporada na Cup Series no domingo para avançar facilmente para a terceira rodada dos playoffs da NASCAR, vencendo no The Roval – o percurso híbrido / oval no Charlotte Motor Speedway.

“Acho que depois de alguns dos comentários que ele fez após a experiência Indy-Charlotte, ele colocou muito peso sobre os ombros, quase sentindo que decepcionou seu time e sua base de fãs”, disse o chefe de equipe, Cliff Daniels. “Não acho necessariamente justo que ele tenha colocado sobre os ombros, mas sei que o fez. Ele está colocando trabalho, intensidade e determinação para ser tão forte quanto todos.”

Larson liderou 62 voltas no Chevrolet nº 5 para vencer em uma corrida. Ele venceu o rival de longa data e candidato ao título Christopher Bell por 1,511 segundos.

“Foi bom ter um fim de semana sem estresse”, disse Larson, que estava levando sua família para Cabo para uma escapadela rápida antes do início da terceira rodada dos playoffs no próximo fim de semana em Las Vegas.

Ele observou que foi a Paris no meio da temporada, à Itália durante as férias olímpicas e normalmente vence uma corrida antes das férias.

“Acho que em todas as férias que tirei este ano, ganhei a corrida que o levava”, disse Larson. “Então, eu deveria começar a tirar férias todas as semanas. Não deveria ter que discutir. Não deveria ter que provar nada. É a minha vida e temos um desempenho de alto nível, então tanto faz.”

Foi a segunda vitória de Larson nos playoffs, mas ele é o primeiro piloto elegível para o campeonato a vencer nas oitavas de final. A corrida eliminatória reduziu o campo de 12 para oito pilotos, e entre os eliminados da disputa pelo título estava o piloto de Hendrick, Alex Bowman. , que foi desclassificado por falhar na inspeção pós-corrida.

A desqualificação de Bowman foi por não atingir o peso mínimo, disse a NASCAR. Isso o tirou dos playoffs e levou Joey Logano de volta à disputa pelo título.

“Estamos trabalhando para entender a decisão de segunda-feira sobre a possibilidade de apresentar um recurso”, disse Hendrick Motorsports.

Eliminados da disputa pelo título após a desqualificação de Bowman estavam Bowman, o piloto da Team Penske Austin Cindric, Daniel Suarez da Trackhouse Racing e Chase Briscoe da Stewart-Haas Racing.

Três dos quatro pilotos de Hendrick – Larson, William Byron e Chase Elliott – avançaram oficialmente para as oitavas de final.

Juntando-se a eles na próxima série de três corridas estão o atual campeão da Copa, Ryan Blaney, da Penske, os pilotos da Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin e Bell, em Toyotas, e Tyler Reddick, o campeão da temporada regular que se destacou em um Toyota pela 23XI Racing.

Há dois pilotos da Ford ainda elegíveis para o título da Copa: Blaney e seu companheiro de equipe da Penske, Logano.

Bell terminou em segundo e foi seguido por Byron, Cindric, Elliott, o atual vencedor da corrida AJ Allmendinger e Shane Van Gisbergen. Logano ficou em oitavo, enquanto Bubba Wallace e Blaney completaram o top 10.

Reddick venceu a primeira etapa, mas se envolveu em um giro com Austin Dillon na segunda etapa que o deixou para 37º na posição e abaixo da linha de corte. Ele teve que lutar o resto da corrida para terminar em 11º e preservar sua vaga nos playoffs.

Michael Jordan, parceiro de negócios de Hamlin e proprietário da 23XI Racing, abraçou Hamlin e Reddick no pit lane depois que eles avançaram.

Logano, por sua vez, terminou em oitavo e foi eliminado por quatro pontos ao avançar para a próxima rodada até a desclassificação de Bowman.

Primeiro piloto eliminado

Briscoe foi eliminado quando foi para a garagem faltando 66 voltas para o fim, com danos mecânicos que encerraram oficialmente a chance da Stewart-Haas Racing de conquistar o campeonato. A equipe está reduzindo de quatro carros para um no próximo ano sem Tony Stewart como parte do grupo de proprietários e Briscoe dirigirá pela Gibbs em 2025.

“Eu gostaria que ainda estivéssemos competindo por um campeonato. Dói”, disse Briscoe. “Nem mesmo para mim, apenas para todos os funcionários da Stewart-Haas. Eles estavam todos vivendo o carro 14, e o ambiente que tivemos nas últimas semanas foi realmente emocionante de fazer parte.”

“Eu odeio que isso esteja chegando ao fim. Eu sei o que isso significa para Stewart-Haas não competir mais por um campeonato. Isso estava mantendo muitas pessoas, honestamente, no prédio.”

Vance para na corrida da NASCAR

A corrida contou com a presença do candidato republicano à vice-presidência, senador JD Vance, que estava acompanhado por Donald Trump Jr. O ex-presidente Donald Trump participou da Coca-Cola 600 na mesma pista em maio.

Tartarugas mudaram

A NASCAR anunciou outra mudança de percurso antes da corrida de domingo, quando os dirigentes de Charlotte substituíram as “tartarugas” de 4 polegadas na pista por meio-fio de 2,25 polegadas.

A redução menor deve ajudar a diminuir o impacto que os motoristas da Cup Series sentem ao passar por cima da lombada com o carro chegando ao fundo ao pousar.

Alguns pilotos reclamaram no sábado, após o treino e a qualificação, que o impacto depois que seu carro passou por cima da tartaruga foi muito forte, com Martin Truex Jr. e Kyle Busch dizendo que sentiram como se tivessem sofrido uma concussão quando o carro pousou.

A seguir

A NASCAR abre a terceira rodada dos playoffs no domingo no Las Vegas Motor Speedway, onde Larson não é apenas o atual vencedor da corrida, mas também venceu na primavera.