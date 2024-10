Leah Williamson: O dever da Inglaterra é ‘revigorante’ em meio à péssima campanha do Arsenal

A capitã da Inglaterra, Leah Williamson, admitiu que é “revigorante” estar de volta às Lionesses antes dos dois amistosos contra a Alemanha e a África do Sul, em meio à turbulência no Arsenal.

Williamson voltou à Inglaterra na segunda-feira como parte do elenco de 24 jogadores da técnica Sarina Wiegman, após um período de testes pelo Arsenal.

Jonas Eidevall renunciou ao cargo de técnico na semana passada, depois que o clube foi derrotado por 5 a 2 pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões e uma derrota por 2 a 1 para o Chelsea na Superliga Feminina (WSL).

Estando no Arsenal desde a pré-temporada devido à falta de uma janela internacional em setembro, a capitã da Inglaterra admitiu que estava feliz por estar de volta às Lionesses e que a pausa no futebol de clubes chegou na “hora certa”.

“Sou jogadora de futebol, nosso trabalho é vencer jogos e isso não tem acontecido tão bem”, disse ela em entrevista coletiva na quinta-feira.

“Os resultados contam uma história, o desempenho é outra coisa que você pode realmente mudar e afetar no dia a dia e, para ser honesto, estou feliz por estar aqui em um ambiente diferente. tempo e desde que estou aqui não tive nenhum contato com o clube.

“Estar aqui neste ambiente é revigorante, obviamente; é natural que seja assim neste momento e jogar por esta equipa, todos sabem o quanto adoramos.

“Foi um início de temporada diferente. Obviamente, estamos no clube há muito tempo. Normalmente, teríamos uma janela de intervalo internacional antes disso, então tem sido diferente no sentido de estar lá [with Arsenal] por tanto tempo e estando em um só lugar, não estamos acostumados com isso.”

Leah Williamson teve um início de temporada difícil no Arsenal. Getty

A demissão de Eidevall veio após uma série de resultados decepcionantes que levaram o Arsenal a somar apenas cinco pontos nos primeiros quatro jogos da WSL. Após as derrotas consecutivas para o Bayern (na Liga dos Campeões Feminina) e o Chelsea, fontes disseram à ESPN que Eidevall havia perdido o vestiário.

O Arsenal nomeou a assistente técnica Renee Slegers como técnica interina e garantiu vitórias consecutivas – 4 a 1 sobre Valerenga na Liga dos Campeões e 2 a 0 sobre o West Ham na WSL – antes de partir para a pausa internacional.

“Acho que os resultados contam uma história, mas acho que o trabalho que tenho visto acontecendo, especialmente no meu clube, só posso falar sobre isso, acho que você pode ver que o nível de todo o mundo do futebol subiu, “Williamson disse.

“Todos estão gostando desse desafio e as coisas mudam a cada ano, mas agora este é um ano do Euro. Todos estão focados; todos terão um plano para o fim de semana e um plano para o próximo ano. Acho que você verá isso resolvido no final nos próximos meses.”

A seleccionadora da Inglaterra, Sarina Wiegman, admitiu que o nível do jogo aumentou tanto a nível de clubes como a nível internacional desde o enfático triunfo no Euro 2022 e encorajou a sua equipa a intensificar os próximos amigáveis ​​enquanto se prepara para defender o seu título no Euro 2025, na Suíça.

Embora as Lionesses não possam contar com a meio-campista do Brighton, Fran Kirby, para o confronto contra a Alemanha na sexta-feira devido a uma lesão leve, Wiegman espera tê-la de volta na disputa pelo confronto com a África do Sul, em Coventry, na terça-feira.

A companheira de equipe e parceira de defesa de Williamson, Lotte Wubben-Moy, também não está na disputa para o jogo de sexta-feira, pois ainda está passando pelo protocolo de concussão.

Lauren James retirou-se da equipe no domingo devido a uma lesão na panturrilha. James também esteve ausente dos jogos decisivos das eliminatórias para a Euro, em julho, tendo jogado pela última vez pela Inglaterra em abril.