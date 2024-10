LeBron assume tarde contra Kings, mas enfatiza ‘um time’ do Lakers

LOS ANGELES – LeBron James pegou fogo no quarto período no sábado, marcando 16 de seus 32 pontos, o melhor do jogo, em um intervalo de três minutos para ajudar o Los Angeles Lakers a uma vitória por 131-127 sobre o Sacramento Kings e uma vitória por 3-. 0 início de temporada.

James foi responsável por 18 pontos durante a sequência de 21 a 0 do Lakers para iniciar o quarto jogo, marcando 11 pontos seguidos e auxiliando em uma enterrada de Jaxson Hayes antes de marcar mais cinco.

Embora tenha sido um desempenho vintage para o veterano de 22 anos, James disse que a explosão do quarto período não é algo que ele acha que será necessário para jogos inteiros para que LA vença nesta temporada.

“Escute, eu poderia fazer isso aos 22 anos, mas aos quase 40, não preciso fazer isso por quatro quartos”, disse James depois de somar 14 rebotes e 10 assistências, contabilizando o 113º triplo-duplo de sua carreira. “Tenho o luxo de ter um jogador do calibre de MVP ao meu lado [in Anthony Davis]. RA [Austin Reaves] pode fazê-lo funcionar em grupos. D-Lo [D’Angelo Russell] pode pegar fogo. Rui [Hachimura] tem sido consistente e ele também pode avançar e marcar muitos gols.

“Portanto, este time não foi construído para que eu tenha períodos de 16 pontos em todos os quatro períodos. Não é assim que é construído e nem deveria ser. Somos um time e todos jogamos juntos.”

Na verdade, por mais quente que James estivesse para começar o quarto, foi Davis quem finalizou acertando um 3 e acertando um lance livre no minuto final para dar a LA a vantagem.

“Nós o encorajamos, os treinadores o encorajam, nós, como seus companheiros de equipe, o encorajamos a arremessar aquela bola 3, e provavelmente o maior arremesso da noite foi ele fazer aquela 3, então isso tornou tudo mais fácil para mim”, disse James sobre Davis.

Davis somou 31 pontos e registrou seu terceiro jogo consecutivo de 30 pontos, empatando o recorde da franquia de mais jogos consecutivos de 30 pontos no início da temporada com Elgin Baylor, Jerry West e Kobe Bryant.

James esteve relativamente quieto nas duas primeiras vitórias do Lakers contra Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, totalizando 37 pontos.

“Bem quando você pensa que ele está desacelerando, cara, ele continua a mostrar ao mundo porque ele é o melhor”, disse Davis sobre James. “Para ir nessa reta, ele realmente olhou para o banco e estava tentando sair do jogo. Nós dissemos a ele: ‘Você não vai sair’. Ele sai e acerta mais 3. Ele nunca deixa de surpreender nenhum de nós porque sabemos do que ele é capaz e o que é capaz de fazer.

Embora todos os outros titulares do Lakers tenham 16 pontos ou mais – apoiando a afirmação de James de que ele não precisa procurar marcar agressivamente desde o pontapé inicial até a campainha final – quando ele encontra um ritmo como esse, não há mais nada para fazer. LA para fazer, mas abraçá-lo.

“O que você pode dizer?” O técnico do Lakers, JJ Redick, disse. “Todos nós tivemos muita sorte de observar sua grandeza por tanto tempo, e o fato de ele ser capaz de continuar fazendo isso é simplesmente uma loucura.”