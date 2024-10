LeBron e Bronny James são os primeiros pai e filho a jogarem juntos

PALM DESERT, Califórnia – LeBron James e Bronny James fizeram história no domingo à noite como o primeiro pai e filho a jogarem juntos em um jogo da NBA, quando o Los Angeles Lakers perdeu por 118-114 na pré-temporada para o Phoenix Suns na Arcisure Arena.

O momento histórico aconteceu no início do segundo quarto, quando Bronny James, que comemorava 20 anos, entrou em jogo e se juntou ao pai na quadra.

“Para um pai, isso significa tudo”, disse LeBron James. “Para alguém que não teve isso enquanto crescia, poder ter essa influência nos seus filhos e ter influência no seu filho. Acho que essa é uma das melhores coisas que um pai pode esperar ou desejar.”

Ele disse que o técnico do Lakers, JJ Redick, lhe disse antes do jogo que ele e seu filho provavelmente jogariam os primeiros minutos juntos como profissionais. Permitiu que ambos se preparassem para o momento, embora não soubessem exatamente quando ele chegaria.

UAU, ISSO FOI SURREAL!! 🥺🥺🥺🙌🏾🙌🏾 -LeBron James (@KingJames) 7 de outubro de 2024

“Só queria que eles tivessem a chance de jogar juntos na pré-temporada… dentro do fluxo do jogo”, disse Redick. “Estou emocionado por fazer parte disso. Realmente estou. É legal como um fã de basquete. Acho que isso fala da longevidade de LeBron, mas também de sua resistência competitiva por ele ainda ser capaz de fazer isso no ano 22 Isso fala do trabalho que Bronny fez para chegar a esse ponto e realmente apenas do cuidado e amor paterno, e certamente do cuidado maternal de Savannah também.

“Bronny é um ótimo garoto e é um prazer estar por perto.”

Enquanto eles jogaram juntos por apenas 4 minutos e 9 segundos, houve vários momentos memoráveis: primeiro, quando cada um deles pegou a quadra inteira na defesa enquanto o Lakers tentava reforçar sua defesa de transição, depois quando o James mais velho ficou ao lado de seu filho enquanto eles discutiam uma chamada ilegal para Bronny.

O único momento que não deu certo foi a assistência pai-filho, quando Bronny errou uma cesta de 3 pontos em um drible de seu pai.

“Eu realmente esperava que a ala 3 do lado pequeno do DHO tivesse entrado”, disse Redick. “Teria sido um momento legal, mas eles terão muitos momentos juntos, tenho certeza.”

O James mais velho, que está entrando em sua 22ª temporada, tem falado sobre seu desejo de jogar ao lado de seu filho mais velho há vários anos e o Lakers colocou pai e filho em posição de fazer história ao convocar Bronny com a 55ª escolha em junho.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Estou me preparando para o jogo como se fosse um jogo normal”, disse LeBron. “Mas no momento em que saímos do tempo limite e ele estava pegando a quadra inteira e eu subi – porque meu cara estava tirando a bola. Ficamos um ao lado do outro e eu meio que olhei para ele, e foi tipo, ‘Isso é ‘Matrix’ ou algo assim?’ Simplesmente não parecia real.”

LeBron James, 39, foi titular no jogo de domingo depois de ficar de fora da abertura da pré-temporada na sexta-feira. Ele e seu companheiro de equipe olímpica Anthony Davis pareciam ter se animado desde o início, liderando LA no primeiro tempo com 19 pontos em 8 de 12 arremessos e 17 pontos em 7 de 10 arremessos, respectivamente. Nenhum dos dois jogou no segundo tempo.

Bronny não marcou em seus 13:25 de ação, errando o único chute que deu e cometendo quatro reviravoltas. Ele ainda está em desenvolvimento ofensivamente, mas impressionou companheiros de equipe e treinadores com sua ética de trabalho defensivamente.

“Ele é durão”, disse Davis. “Obviamente, ele tem uma mentalidade defensiva. Alguns ótimos bloqueios, Jogo 1. A fisicalidade. Ele se supera nas telas, é bom com as mãos no que diz respeito a deflexões e roubos. Mas ele também ainda está aprendendo. Ele ainda está tentando descobrir tudo, então temos que perceber isso. Ele ainda é um novato – e este é um estilo diferente de basquete na liga, mas gosto do que vejo dele, em ambos os lados da quadra, especialmente defensivamente.

Bronny esteve notavelmente equilibrado durante todo o processo de seleção pelo Lakers, passando por seu primeiro acampamento profissional e agora jogando ao lado de seu pai.

“Estou sempre pensando em ‘Esse é meu pai’ porque esse é literalmente meu pai”, disse ele. “Então eu simplesmente vou lá e, quando estou jogando, ele é apenas meu companheiro de equipe. Isso é tudo que estou pensando naquele momento.”

Quando questionado sobre como ele permaneceu tão calmo ao contar a história dessa experiência, ele encolheu os ombros. É a sua natureza, mas também um subproduto da experiência que ele passou nos últimos dois anos, voltando de uma parada cardíaca quando era calouro na USC.

“É simplesmente pegar tudo o que aconteceu comigo durante este ano, levantar e continuar a trabalhar todos os dias”, disse ele. “Basta encontrar combustível todos os dias para levantar e começar a trabalhar.

“JJ realmente enfatizou o lado defensivo e é uma praga na defesa. Então é nisso que tenho tentado me concentrar ao pisar na quadra.”