LeBron James, do Lakers, questiona necessidade de viagem de pré-temporada para Milwaukee

Antes de o Lakers partir em um vôo de 1.750 milhas de Los Angeles ao Centro-Oeste para a exibição de quinta-feira contra o Milwaukee Bucks, LeBron James recorreu às redes sociais para questionar a necessidade da viagem.

“Alguém pode me explicar por que estamos entrando em uma [plane emoji] e indo para Milwaukee para um jogo de pré-temporada!?!?” James postou no X na quarta-feira.

O Lakers jogará uma pré-temporada de seis jogos neste mês, e nenhum dos jogos será em casa.

A equipe agendou os jogos fora de casa por causa das reformas planejadas na Crypto.com Arena. O edifício está concluindo a terceira fase de seu grande programa de renovação desde que passou por uma mudança de nome de Staples Center para Crypto.com Arena em 2021.

Alguém pode me explicar por que estamos pegando um ✈️ e indo para Milwaukee para 1 jogo de pré-temporada!?!? -LeBron James (@KingJames) 9 de outubro de 2024

O Los Angeles Kings, da NHL, também será substituído até 24 de outubro, quando jogará seu primeiro jogo em casa na temporada regular contra o San Jose Sharks.

O resultado foi o roxo e dourado em uma turnê barnstorming antes da cortina subir na temporada regular da NBA em 22 de outubro, quando o Lakers recebe o Minnesota Timberwolves.

O Lakers jogou seus dois primeiros jogos da pré-temporada em Palm Desert, Califórnia – a cerca de duas horas de ônibus de seu centro de treinos – no fim de semana passado.

Após a viagem a Milwaukee, o Lakers jogará seus últimos três jogos da pré-temporada em quatro dias: contra o Golden State Warriors em Las Vegas (terça-feira); no Phoenix Suns (17 de outubro); e nos Warriors (18 de outubro).

“Não é uma pré-temporada ideal para nós”, disse o técnico do primeiro ano do Lakers, JJ Redick, na terça-feira, quando questionado sobre o cronograma de viagens.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Nos últimos anos, o Lakers normalmente jogava alguns jogos de pré-temporada em casa, alguns fora de casa contra adversários da Conferência Oeste e alguns outros em cidades não pertencentes à NBA na região mais ampla de Los Angeles para dar aos fãs em lugares como San Diego e Ontário , Califórnia, uma chance de ver a equipe pessoalmente.

Embora a NBA seja responsável por elaborar o cronograma de 82 jogos para todos os 30 times, a liga não controla o cronograma da pré-temporada e permite que cada time cuide dele por conta própria. Não há um número mínimo de jogos de pré-temporada, mas o máximo permitido é seis.

O Bucks fez o voo para Los Angeles na última pré-temporada como parte de uma viagem de três jogos por Memphis, LA e Oklahoma City e programou-o para que o time pudesse passar quase uma semana inteira no sul da Califórnia entre os jogos do Grizzlies e do Lakers.

O Lakers está retribuindo o favor de jogar em Milwaukee nesta pré-temporada, como parte de uma troca pré-combinada entre uma série em casa e em casa, disseram fontes à ESPN.

O armador do Lakers, D’Angelo Russell, disse que entende como as viagens podem ser desgastantes para James e Anthony Davis depois que a dupla passou o período de entressafra competindo internacionalmente, mas acrescentou que a maior parte do elenco está ansiosa para voltar à quadra – onde quer que isso aconteça. talvez.

“Acho que caras como AD e Bron, que jogaram durante todo o verão nas Olimpíadas, eles estarão gerenciando muito esses caras”, disse Russell esta semana. “Mas o resto de nós ainda está com fome. Queremos ir lá e jogar todos os jogos, vestir o uniforme do Laker e ver como a torcida responde a quem está na quadra.

“Então, para mim, estou ansioso para me divertir.”