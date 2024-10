LeBron James e Savannah ficam emocionados ao conhecer o socorrista que salvou a vida de Bronny

LeBron dar Savana James compartilhou um momento comovente com a mulher que entrou em ação durante o incidente de parada cardíaca de Bronny no ano passado… agradecendo ao socorrista por ajudar a salvar a vida de seu filho.

O astro do Lakers e sua esposa há 11 anos detalhados Emergência médica de Bronny na nova série de documentos da Netflix, “Starting 5” … que estreou na quarta-feira na Netflix.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Em uma das cenas LBJ visitou o vestiário dos Trojans da USC com sua mãe Glória e abraçou um membro da equipe de treinamento chamado Diferente – a mulher que realizou RCP em Bronny naquele dia terrível de julho passado.

Savannah – que deu à luz Bronny aos 18 anos – também chorou ao se lembrar do incidente … dizendo que está “super grata” por Bronny ter sobrevivido.

Agora, o escolhido da segunda rodada do draft está dividindo a quadra da NBA com seu pai – criando a primeira dupla pai-filho na história da liga. Mas LeBron estava claramente entusiasmado com a jornada de Bronny antes dos profissionais… reconhecendo que seu filho mais velho é o primeiro de sua família a ir para a faculdade.