LeBron James encerra perguntas sobre Bronny, pergunte a ele você mesmo!

LeBronJames está estabelecendo alguns limites quando se trata de Bronny … deixando bem claro que ele não falará por seu filho – dizendo aos repórteres que se eles quiserem saber alguma coisa sobre a experiência do novato do Lakers, eles podem perguntar diretamente a ele.

LeBron James optou por direcionar uma pergunta de Bronny James hoje a seu filho, em vez de falar sobre as experiências de Bronny. “Ele é um homem adulto, pergunte como ele está lidando com isso”, disse James pic.twitter.com/DNijb8wFtY

“Bem, ele não pode [call me dad]”, disse ele em um episódio “The Shop” do Uninterrupted. “Não posso me chamar de ‘pai’ no local de trabalho. Assim que deixarmos as instalações privadas de fora e os portões fecharem, poderei ser ‘pai’ novamente.”