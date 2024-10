LeBron James – ‘Injusto’ colocar expectativas no novo visual do Lakers

EL SEGUNDO, Califórnia – Antes do Los Angeles Lakers abrir o campo de treinamento para seu primeiro treino na terça-feira, o novo técnico JJ Redick reuniu os jogadores para um jantar em Beverly Hills para discutir a identidade que eles tentarão forjar.

“Foi a primeira vez que todos nós realmente nos reunimos como um time em um só ambiente”, disse o armador do Lakers, Max Christie. “JJ e a equipe fizeram uma grande apresentação para nós sobre valores de equipe, regras básicas… para que possamos envolver todos em torno de uma identidade que queremos ter como equipe, para que sejamos uma unidade coerente.”

LeBron James fez o possível para proteger sua equipe de quaisquer pressões prematuras que pudessem surgir com o otimismo em torno da contratação de Redick. Afinal, é lógico que, com a eficácia de James e Anthony Davis nas Olimpíadas, o Lakers retornando ao elenco principal que chegou às finais da conferência há duas temporadas e adicionando um novo treinador, eles poderiam ser considerados candidatos. Mas esse rótulo só poderia ampliar quaisquer dificuldades de crescimento que a equipe pudesse enfrentar no início da temporada.

“Não tenho nenhuma expectativa”, disse James. “E é injusto colocar qualquer expectativa sobre nós agora. A única coisa com que podemos contar uns com os outros é como vamos treinar e trabalhar todos os dias.”

Redick, que disse à ESPN na segunda-feira que espera que o cartão de visita de sua equipe seja a “eficiência” – onde ela se classifica em eficiência ofensiva e defensiva e quão eficiente é com seu tempo de preparação – recebeu o endosso de sua estrela pela forma como Day Eu fui.

“Ótimo primeiro dia”, disse James. “Foi muito detalhista.”

James disse que não passou muito tempo com Redick repassando o novo sistema do treinador durante o verão, além de enviar mensagens de texto de vez em quando, então ele está aprendendo à medida que avançam, assim como seus companheiros de equipe.

“É uma rota de colisão para todos nós”, disse James. “Estamos todos aprendendo na hora.”

Redick, que anunciou antes do acampamento que usaria o mesmo grupo inicial de James, Davis, Austin Reaves, D’Angelo Russell e Rui Hachimura que terminou a última temporada regular com 18-6, está aprendendo qual é o final de sua rotação vai parecer.

Redick disse aos repórteres na terça-feira que planeja usar um rodízio de nove jogadores, o que significa que haverá muita competição no acampamento pelas quatro vagas além de seus titulares.

“Acho que além dos caras óbvios, Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt quando ele ficar saudável, Jaxson Hayes, Max [Christie]Cam [Reddish]Jalen [Hood-Schifino]Eu sei que estou esquecendo de alguém”, disse Redick. “Há muitos caras que vão competir por vagas.”

Dessa mistura de jogadores, Redick disse que Christie teve tempo durante o jogo amistoso de terça-feira jogando com membros do grupo inicial e se destacou. Enquanto isso, Vanderbilt continua a realizar procedimentos de reabilitação em ambos os pés, e Reddish foi impedido de participar do treino 5 contra 5 por causa de dores, de acordo com a equipe.

“Christie é um cara que conquistou a confiança da nossa comissão técnica nos últimos dois meses”, disse Redick.

James também elogiou a organização do Lakers por recontratar o ala do terceiro ano para um contrato de quatro anos no valor de US$ 32 milhões.

“Acho que Max será uma grande parte da nossa rotação”, disse James. “Ele está cada vez melhor e estou feliz por termos conseguido trazê-lo de volta no verão. Estou ansioso por uma temporada brilhante dele.”

Christie, escolhido pelo Lakers com a 35ª escolha na segunda rodada do draft de 2022, teve média de 4,2 pontos e 2,1 rebotes em 14,1 minutos por jogo na última temporada.

“Acho que para mim é apenas uma prova de meu valor novamente”, disse Christie. “Não provei muito como jogador nesta liga. Tive momentos e momentos esporádicos em que fui muito bom, mas quero juntar uma temporada inteira. ano.”