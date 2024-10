LeBron James ri de Kevin Garnett expondo sua rotina de saúde de US$ 2 milhões

LeBronJames continua sendo um fenômeno na NBA, e não apenas por suas habilidades em quadra. Recentemente, rumores sobre seus gastos multimilionários com saúde e condicionamento físico chamaram a atenção do público. Em 2018, o ex- ESPN repórter Alex Kennedy revelou que Mav Carter afirmou, “LeBron James gasta cerca de US$ 1.500.000 por ano com seu corpo.” Isso inclui tratamentos como crioterapia, câmaras hiperbáricas e uma equipe de chefs e treinadores pessoais.

LeBron James dá conselhos cruciais a Bronny no intervalo durante o jogo do LakersNacho Garcia

Comentários de Kevin Garnett

O lendário jogador do Boston Celtics, Kevin Garnett, também opinou, comentando no canal do YouTube All The Smoke: “Dizem que Bron gasta 2 milhões com seu corpo. Você tem que gastar um pouco de pão com seu corpo. Você tem que buscar plasma de células-tronco… se não, você só precisa ser sincero consigo mesmo e desligar.” Sua declaração ressoa especialmente em um momento em que muitos jogadores enfrentam lesões e lutam para retornar ao jogo.

Apesar das especulações, LeBron optou pelo silêncio. Em uma entrevista recente para a série Starting 5 da Netflix, ele disse: “Eu ouvi essa noção maluca sobre quanto dinheiro eu gasto com meu corpo por ano e eu meio que ri. Esse é um número que não vou divulgar, mas o mais importante, acho que é a hora.” Sua risada e comportamento descontraído apenas aumentam o mistério que envolve seu regime de saúde.

LeBron James mostra movimentos épicos afastando críticas

A longevidade de uma lenda

Aos 39 anos, LeBron continua a ser uma força dominante na liga, com média de 27 pontos por jogo em sua carreira. Sua capacidade de permanecer em forma e competir no mais alto nível é uma prova de sua dedicação e amor pelo basquete.

A combinação de talento, disciplina e foco no autocuidado permitiu que LeBron James permanecesse no auge do basquete. Enquanto persistem rumores sobre suas despesas de saúdesó ele detém a chave do seu verdadeiro segredo.