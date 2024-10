Legendas de duplo significado são as manchetes dos principais trolls do CFB da semana 7

Após uma das semanas mais caóticas do futebol universitário dos últimos tempos, a Semana 7 ofereceu um pouco mais de normalidade. Independentemente dos resultados, no entanto, as redes sociais da equipe continuaram quentes com seus golpes pós-jogo.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Depois de um início de temporada inconsistente, os Wisconsin Badgers encontraram seu equilíbrio até agora em outubro, dominando os Rutgers Scarlet Knights com 309 jardas corridas da equipe a caminho de sua segunda vitória consecutiva. O running back Tawee Walker se destacou na vitória, acumulando 198 jardas no solo e marcando três gols.

A equipe de mídia social dos Badgers zombou do logotipo e da marca do bloco R da Rutgers com uma legenda inteligente após o jogo.

Aqui estão alguns dos melhores golpes pós-jogo da semana 7 da temporada de futebol americano universitário.

Iowa 40, Washington 16

O Iowa Hawkeyes se recuperou bem de uma derrota por 35-7 para o Ohio State Buckeyes, alcançando uma vitória em casa por 40-16 contra o Washington Huskies. Foi a primeira vez que os Hawkeyes marcaram 40 ou mais pontos contra um adversário da conferência de poder desde 1º de outubro de 2021. A temporada de 2024 é agora a primeira campanha em que Iowa registrou vários jogos com mais de 40 pontos desde 2020, de acordo com a ESPN Research.

Mantendo o tema dos trolls de legenda relacionados ao oponente, os Hawkeyes referenciaram o apelido ‘UDub’ de Washington com uma legenda de vitória multifacetada.

Oeste de Kentucky 44, UTEP 17

Na noite de quinta-feira, o Western Kentucky Hilltoppers mudou para 4-2 com uma vitória confortável sobre o ainda sem vitória UTEP Miners. O quarterback do Hilltopper, Caden Veltkamp, ​​fez três touchdowns na vitória.

O gráfico de vitória pós-jogo do Western Kentucky exibia o famoso mascote Big Red dos Hilltoppers utilizando uma picareta para quebrar uma pedra, com o texto apropriado de “esmagado”.

Cincinnati 19, UCF 13

As vitórias fora de casa costumam ser um pouco mais agradáveis, especialmente quando contam para a classificação da conferência. Os Cincinnati Bearcats garantiram essa vitória no sábado, quando viajaram para Orlando, Flórida, e garantiram uma vitória por 19-13 sobre os UCF Knights.

O FBC Mortgage Stadium da UCF é carinhosamente apelidado de “Bounce House” devido à reputação do edifício de tremer – ou saltar – quando o barulho da multidão aumenta durante grandes momentos. Cincinnati trollou o apelido após o jogo com um gráfico mostrando um pula-pula vazio com a legenda “devolvido”.

Penn State 33, USC 30

O Penn State Nittany Lions deixou a estrada tarde – precisando de uma prorrogação para se separar dos Trojans do USC no Los Angeles Coliseum – mas permaneceu invicto e entre os líderes na corrida do College Football Playoff. Penn State se beneficiou de um dia gigantesco para o tight end Tyler Warren, cujas 17 recepções o empataram em maior número em um jogo por um tight end na história da FBS.

Os Leões de Nittany realizaram uma breve trollagem após o jogo, plantando a bandeira “We Are” do time no centro do campo do Coliseu. No entanto, o técnico James Franklin foi rápido em acabar com as palhaçadas.