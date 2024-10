Leilão da bola Shohei Ohtani 50/50 prosseguirá em meio a disputa legal

Um acordo alcançado na segunda-feira sobre o destino da bola de home run Shohei Ohtani 50/50 permitirá que o leilão dessa bola prossiga enquanto a disputa legal sobre sua propriedade continua.

De acordo com comunicado da Goldin Auctions e dos advogados dos demandantes no caso, o acordo permite que a casa de leilões continue recebendo lances pela bola. Os lances na segunda-feira eram de US$ 1,5 milhão, ou US$ 1,83 milhão com prêmio do comprador. O dinheiro eventualmente pago pela bola será colocado numa conta até que o litígio pendente de propriedade seja resolvido. A licitação está programada para encerrar em 22 de outubro.

Dois processos questionaram quem é o dono da bola. Max Matus, 18 anos, entrou com uma ação civil no final de setembro alegando que estava com a posse da bola e pedindo liminar para interromper o leilão. O juiz Spencer Eig, do 11º Tribunal do Circuito Judicial da Flórida, não concedeu a liminar. Em vez disso, ele marcou uma audiência para 10 de outubro e ordenou que a bola não pudesse ser vendida antes dessa data. Então, um segundo torcedor, Joseph Davidov, entrou com uma ação alegando ser o legítimo dono da bola.

A Goldin Auctions, em comunicado divulgado na segunda-feira, disse que as partes envolvidas no litígio concordaram que o leilão poderia continuar conforme planejado, “sem qualquer interferência do litígio pendente”. A Goldin Auctions disse, sob o acordo, “todas as partes desejam que a bola 50/50 seja leiloada pela Goldin e concordaram em transmitir toda e qualquer participação na bola 50/50 ao vencedor do leilão, dando o vencedor total garantia de que receberá o título gratuito e claro para a bola 50/50.”

Um advogado do escritório que representa Matus confirmou o acordo, que foi discutido durante uma breve audiência na segunda-feira no tribunal da Flórida. Devon Workman, da Workman Injury Law, representando Davidov, também confirmou os detalhes do acordo à ESPN.

Na semana passada, a ESPN perguntou a vários especialistas jurídicos e advogados envolvidos em batalhas legais anteriores sobre a propriedade da bola de home run quais problemas poderiam surgir com Goldin colocando a bola de Ohtani em leilão enquanto as disputas legais aconteciam. Esses especialistas disseram que a controvérsia pode afetar o preço de venda potencial e levantar questões sobre o eventual título claro do baile.

“É difícil tentar descobrir como proceder, não existe uma maneira perfeita”, disse à ESPN o advogado John Uustal, do escritório de advocacia Kelley-Uustal na Flórida, que representa Matus. “O leilão prosseguirá e quem vencer terá o título livre e claro. A disputa pela propriedade continuará em uma ação judicial normal, em vez de uma forma abreviada e emergencial. todas as partes concordaram… [Judge Eig] nos pediu para nos reunirmos para conversar sobre isso. [This] apenas decide se o leilão pode prosseguir; o processo ainda iria prosseguir de qualquer maneira. Ainda precisa haver um processo completo com um julgamento com júri sobre a propriedade.”

Com o acordo do leilão, a audiência do dia 10 de outubro foi cancelada.

Os processos de Davidov e Matus dizem que seus respectivos planos teriam sido manter a bola como lembrança.

“Somos gratos pela confiança e apoio de todas as partes em relação ao leilão da bola Shohei Ohtani 50/50”, disse Ken Goldin, fundador e CEO da Goldin, em comunicado.

Na segunda-feira, a soma de US$ 1,83 milhão pela bola Ohtani a classificaria como a segunda bola de beisebol mais cara leiloada, superando a 62ª bola de home run de Aaron Judge na temporada de 2022, que foi vendida por US$ 1,5 milhão no final de 2022.