Leo Messi agradece ao MARCA por reconhecê-lo como o jogador com mais títulos: “Consegui realizar todos os meus sonhos”

Leo Messi recebeu o prêmio que o reconhece como o jogador com mais títulos da história do futebol de Juan Ignácio Gallardodiretor da MARCA, e Jorge Masproprietário de Inter Miami. O craque argentino expressou sua gratidão pelo prêmio.

“Já temos uma longa data relacionamento com MARCA. Eles foram muito bons em escolher um argentino e um catalão. São minhas duas casas. É onde estou feliz. Mas hoje também estamos num lugar onde estamos muito felizes. Sem me conhecer, eles estavam muito certos.”

O Chase Stadium foi o local da cerimônia de premiação. Inúmeras personalidades reuniram-se para homenagear Messi como campeão dos campeões: 46 títulos coletivos e 56 títulos individuais enfeitam uma lista de honras quase inatingível.

Você se lembra do seu primeiro título quando criança?

“Vi fotos do meu primeiro troféu quando criança, mas não me lembro. Certamente, como alguns dos meus filhos, eu não estava ciente de tudo o que estava por vir. Desde muito jovem gostava de futebol. É minha paixão.

Você conta títulos?

“Não conto títulos. Principalmente os individuais. Foi espetacular ver o vídeo. Muitas coisas passam pela minha cabeça. Também tivemos alguns momentos difíceis. Nem tudo é bonito. As decepções me ajudaram a crescer “.

Seleção Argentina

“Adoro jogar futebol. Estive recentemente em um Monumental lotado com a Argentina, gritando meu nome e o dos meus companheiros. Passei por muitos momentos ruins com a Argentina e sou grato pelo momento que estou vivendo agora . Estou aproveitando porque o tempo está acabando. O amor que tenho por esse esporte é muito grande. Viemos aqui para tornar esse clube maior, não vim aqui para me aposentar. títulos.”

Agradecimentos de Messi

“Muito obrigado por esse reconhecimento, tanto pelo trabalho quanto pelo desenho. Sei que foi com muito carinho pelo que me contaram e vamos encontrar um lugarzinho para isso porque merece”.

Próximo objetivo ou sonho?

“Consegui realizar todos os meus sonhos e conquistei muito mais do que sonhava quando criança. Deus me deu isso. Consegui realizar o maior sonho de um jogador, que é uma Copa do Mundo. Conquistei muitos títulos em o clube da minha vida, que é o Barcelona, ​​também ganhei em Paris e agora com o Inter estou lutando para continuar conquistando muito mais”.

Copa do Mundo 2026?

“As coisas passam e não me adianto. Procuro aproveitar o dia a dia. Quando chegar a hora veremos, não gosto de acelerar os tempos. Espero poder continuar a ter um desempenho neste nível sentir-se bem e ser feliz. Isso é mais importante para mim do que se vou conseguir ou não.

As críticas do Thiago, do Mateo e do Ciro…

“Nossos filhos vão me censurar por não estar aqui. Agora eles entendem tudo. O momento está por vir e eu aproveito mais do que nunca quando o fim está próximo… você valoriza muito mais coisas. Vir aqui não foi uma aposentadoria. Foi para tornar grande um clube muito novo. .”