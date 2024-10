Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fazem um passeio romântico de bicicleta em Nova York

Leonardo Di Caprio dar Vittoria Ceretti estão aderindo ao transporte popular europeu nos Estados Unidos … andando de bicicleta pela Big Apple e saindo com um membro da família de Leo.

O ator e sua namorada modelo foram às ruas de Nova York no sábado… com os dois pulando em bicicletas e voando pelas ruas – Leo em sua habitual combinação incógnita de máscara e chapéu.

Confira as fotos… enquanto ele tenta não chamar muita atenção, ele precisa do nariz para respirar durante a atividade física – e é bem claro que é ele mesmo com a máscara.