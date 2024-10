Leonardo DiCaprio endossa Kamala Harris por um motivo especial que está em seu coração

Leonardo Di Caprio não é apenas uma das maiores estrelas de Hollywood; ele também é um de seus mais expressivos defensores ambientais. Durante anos, ele usou sua plataforma para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas e pressionar por mudanças políticas para enfrentar a crise. Seus esforços levaram à criação do Fundação Leonardo DiCaprioque financia projetos de conservação em todo o mundo, e colabora frequentemente com organizações como as Nações Unidas para amplificar a sua mensagem.

Conhecido por misturar ativismo com atuação, DiCaprio vê as mudanças climáticas como “a ameaça mais urgente que a humanidade enfrenta.” Agora, ele está entrando na conversa eleitoral de 2024 ao endossar a vice-presidente Kamala Harris para presidente, instando os eleitores a se unirem em torno de suas metas ambientais.

Leonardo DiCaprio apoia Kamala Harris nas eleições presidenciais dos EUA

O endosso de DiCaprio veio em um vídeo postado no Instagram, onde ele declarou: “As alterações climáticas estão a matar a Terra e a arruinar a nossa economia. Precisamos de um passo ousado para salvar a nossa economia, o nosso planeta e a nós mesmos. É por isso que estou votando em Kamala Harris.” Sua legenda apontou ainda para os recentes furacões Helene e Milton, rotulando-os como “desastres não naturais causados ​​pelas mudanças climáticas.”

DiCaprio elogiou Harris ambiciosa meta de emissões líquidas zero para 2050a sua pressão por empregos verdes e o seu papel fundamental na aprovação da Lei de Redução da Inflação, uma lei que visa reduzir as emissões e promover o crescimento sustentável. Como vice-presidente, Harris deu o voto decisivo na lei, demonstrando o seu compromisso em enfrentar as questões climáticas.

Leo condena as políticas “anticientíficas” de Trump

Em seu vídeo, DiCaprio deu um golpe certeiro no ex-presidente Donald Trump, criticando sua decisão de se retirar do Acordo Climático de Paris e de reverter “proteções ambientais críticas.” Ele acusou Trump de continuar a “negar os factos” e “negar a ciência” sobre as alterações climáticas.

Esta não é a primeira vez que DiCaprio se manifesta abertamente contra as políticas ambientais de Trump. Em 2016, após a eleição de Trump, DiCaprio reuniu-se com ele para discutir os benefícios económicos da preservação ambiental, embora a reunião não tenha produzido mudanças políticas significativas.

Harris, por sua vez, obteve o apoio de outras figuras de destaque, como Taylor Swift, Meryl Streep e George Clooney. Recentemente, ela realizou um comício em Atlanta com o ex-presidente Barack Obama e Bruce Springsteen, e apareceu com Beyoncé em Houston, marcando-a como uma escolha popular entre os ativistas famosos.

Enquanto isso, os apoiadores de Trump incluem Elon Musk, Kid Rock e Dennis Quaid. Faltando poucos dias para o dia das eleições, o apoio de DiCaprio destaca o forte contraste entre os candidatos, especialmente na política climática. Para DiCaprio, Harris representa o tipo de liderança necessária para “proteger o nosso planeta e construir um futuro sustentável”.