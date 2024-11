Letreiro de Hollywood ilumina ‘D’ para comemorar a vitória dos Dodgers na World Series

Um dos marcos mais emblemáticos de Los Angeles está participando da festa dos Dodgers na World Series – com o letreiro de Hollywood acendendo seu “D” depois que o time da casa derrotou o New York Yankees!!

Logo depois Walker Bühler eliminado Alex Verdugo para conquistar o oitavo título do time na história da franquia… a placa que atrai cerca de 50 milhões de visitantes por ano iluminou o céu noturno com a última letra brilhando em azul Dodger!!!

A equipe também foi celebrada com um anúncio da Nike inspirado em um filme… que exibiu os créditos da impressionante temporada de Los Angeles, que incluiu a conquista do melhor recorde no beisebol.