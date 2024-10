Leverkusen 1-0 Milan (1º de outubro de 2024) Análise do jogo

Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, marcou um gol no segundo tempo e garantiu a vitória em casa por 1 a 0 sobre o AC Milan pela Liga dos Campeões na terça-feira, dando ao time alemão um início de campanha perfeito enquanto os italianos ainda estão sem ponto.

O Leverkusen, campeão da Bundesliga, soma seis pontos depois de derrotar o Feyenoord por 4 a 0 no jogo de estreia, enquanto o Milan perdeu por 3 a 1 em casa para o Liverpool na primeira partida da competição.

O único gol na BayArena veio seis minutos depois do intervalo, quando Boniface disparou um rebote depois que o goleiro do Milan, Mike Maignan, defendeu um chute de Jeremie Frimpong.

“Acho que é uma ótima notícia que o futebol alemão seja competitivo. É uma boa notícia para nós também termos conseguido este resultado contra o Milan”, disse o técnico do Leverkusen, Xabi Alonso, após o jogo. “Nossos primeiros sessenta minutos foram bons, mas no final sofremos de cansaço após o jogo contra o Bayern de Munique.

“Mostramos espírito e caráter, esses três pontos são muito bons. Na Liga dos Campeões é preciso saber sofrer e lutar, não apenas jogar bem”.

Não foi mais do que a equipa da casa merecia, depois de uma primeira parte em que teve mais posse de bola e oportunidades de golo, mas não conseguiu ultrapassar Maignan, enquanto o Milan lutava para se firmar no jogo.

O gol estimulou os visitantes a entrar em ação e eles ameaçaram encontrar o empate ao segurar o Leverkusen por longos períodos no segundo tempo, mas caíram para a segunda derrota nos dois primeiros jogos da competição.

O Leverkusen teve duas oportunidades nos primeiros minutos, com Maignan a defender de Boniface e a defender um cabeceamento de Piero Hincapié no canto resultante.

Jogadores do Bayer Leverkusen comemoram após marcar gol contra o Milan pela Liga dos Campeões.

Os anfitriões avançaram em todas as oportunidades e pensaram que tinham encontrado uma saída quando Boniface colocou a bola na rede, mas Frimpong estava impedido quando recebeu um passe na ala para cruzar.

Maignan manteve o Milan no jogo, defendendo Alex Grimaldo e Florian Wirtz, com Frimpong culpado de desperdiçar chances no rebote em ambas as ocasiões, mas Boniface não cometeu erros quando surgiu a oportunidade.

Um passe de calcanhar de Grimaldo preparou Frimpong para o remate que Maignan mais uma vez conseguiu acertar, mas Boniface teve a mais simples das oportunidades à queima-roupa e o Leverkusen estava na frente.

O técnico do Milan, Paulo Fonseca, disse antes do início do jogo que não queria arriscar Álvaro Morata desde o início, mas com a sua equipa em busca do empate, o avançado espanhol foi substituído por Tammy Abraham aos 62 minutos.

Morata teve a chance de fazer sua entrada valer quando o chute de longa distância de Theo Hernández desviou e ricocheteou na trave. Morata recuperou o rebote, mas cabeceou ao lado do poste mais distante.

Nos minutos finais, o zagueiro do Leverkusen, Hincapie, desafiou Ruben Loftus-Cheek na entrada da área, o que o técnico do Milan acredita que deveria ter resultado em pênalti.

“Para mim é um pênalti, é uma intervenção na linha”, disse Fonseca. “O estranho é que eles nem analisaram a situação. O árbitro durante o jogo não teve dúvidas, mas não gosto de falar do árbitro.

O Milan teve outra chance tardia de empatar, mas Lukas Hradecky, do Leverkusen, defendeu um chute de Loftus-Cheek na virada e o time da casa resistiu para conquistar os três pontos.