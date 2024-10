Liberdade vs. Lynx – estrelas das finais da WNBA e seus amantes

As finais da WNBA estão em andamento… então é hora de dar um agradecimento especial aos SO’s do Minnesota Lynx e do New York Liberty!!

O Liberty chegou às finais depois de pôr fim aos sonhos de três turfeiras dos Las Vegas Aces… e à sua guarda estrela Sabrina Ionescu está tentando conquistar o primeiro título WNBA para ela e para a franquia.

Seu marido, ex-central da NFL Crônica Grasu, certamente não sentirá falta se a história for feita… nem Breanna Stewartesposa de, estrela de basquete profissional espanhola aposentada Marta Casademonte seus dois filhos, Ruby Mae dar Téo.

Também temos que mencionar Courtney Vanderslootesposa de, também jogadora da WNBA Allie Quigley … dar Jonquel Jones‘noiva, Dinesha Keeshone, que disse “sim” à proposta do atacante do Liberty no ano passado.

O Lynx – que lidera por 1 a 0 na série – estará ansioso para continuar a provar que os que duvidam estão errados… especialmente o atacante do Minnesota Napheesa Collierque pode obter alguma motivação do marido, Alex Bazzellum treinador de habilidades de basquete.

Aliás – ele também é o presidente da nova liga profissional de basquete feminino, Unrivaled Basketball!!

Courtney Williams – que assinou um contrato de dois anos com o Lynx em janeiro – fica sempre feliz quando sua namorada, N’Shyaestá por perto… e você pode apostar que ela estará torcendo nas arquibancadas.

Para completar as coisas, Para Cecília Zandalasparceiro, Sara Barbieri, com certeza ficará emocionado para testemunhar a atleta italiana em sua estreia nas finais da WNBA