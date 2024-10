Liberty sobrevive ao clássico OT vs. Lynx para ganhar o primeiro título da WNBA

NOVA IORQUE – A franquia que venceu o primeiro jogo da história da WNBA finalmente venceu o último jogo da temporada.

Quase 30 anos desde que disputou o campeonato inaugural da liga e depois de vários quase erros, o New York Liberty é campeão da WNBA após uma vitória por 67-62 na prorrogação no domingo sobre o Minnesota Lynx.

Breanna Stewart selou a vitória com dois lances livres faltando 10,1 segundos para o final do período extra. Depois que Leonie Fiebich roubou um passe, o Liberty driblou o cronômetro em uma vitória que foi tão difícil e dramática quanto qualquer outra no Jogo 5 das Finais da WNBA.

O Liberty venceu por 3 a 2 em uma série marcada por grandes chutes e grandes mudanças de ímpeto nos três primeiros jogos. Little separou as equipes no jogo 4, que o Lynx venceu em dois lances livres faltando 2 segundos para o fim.

No jogo 5, antes de uma casa lotada no Barclays Center, o Liberty se recuperou de uma desvantagem de sete pontos no intervalo e assumiu uma vantagem de 47-44 no quarto período. Tantos anos de espera se reduziriam a 10 minutos.

Ou assim parecia.

Em vez disso, estas equipas, que se enfrentaram nove vezes durante esta temporada, incluindo a final da Commissioner’s Cup, em Junho, chegaram ao prolongamento.

Faltando 6,3 segundos para o final do tempo regulamentar, o Liberty estava com a bola, perdendo por 60-58. Stewart sofreu falta de Alanna Smith, uma decisão que o Lynx desafiou. Não teve sucesso e Stewart acertou os dois lances livres para empatar o jogo em 60-60. Kayla McBride errou uma cesta de 3 pontos para o Minnesota e o jogo foi para a prorrogação.

O título é ainda mais especial para Stewart, o único nova-iorquino nativo do time que se lembra de ter assistido aos jogos do Liberty quando criança. Ex-bicampeã do Seattle Storm, ela se juntou ao Liberty antes da temporada de 2023 como a maior contratação de agente livre na história da WNBA.

“Quando saí de Seattle, meio que comecei um novo capítulo”, disse Stewart. “E fui para um lugar que estava em construção, querendo assumir o controle e a liderança para levar esse time ao nível de campeonato.”

O Liberty deu à Big Apple seu primeiro campeonato profissional de basquete desde 1973. Esse foi o título da NBA do New York Knicks, que veio 16 anos antes do nascimento da jogadora mais velha do elenco do Liberty, a guarda Courtney Vandersloot. Uma cidade que adora aros e vencedores consegue combinar os dois novamente.

Depois de cinco tentativas anteriores de ganhar o título – começando em 1997, ano inaugural da WNBA – o Liberty agora tem uma coroa para acompanhar seu icônico logotipo da tocha.

Decepcionada depois de perder por 3-1 para os Ases nas finais do ano passado, Stewart não teve seu melhor jogo ofensivo no Jogo 5, já que acertou 4 de 15 em campo e 5 de 8 na linha de falta para 13 pontos. Mas ela foi forte na defesa e pegou 15 rebotes.

Stewart, o atacante Jonquel Jones e Sabrina Ionescu foram os três maiores artilheiros do Liberty na temporada regular e nos playoffs. Ionescu, a escolha número 1 do draft em 2020, fez uma cesta de 3 pontos de 28 pés faltando 1 segundo para o final do jogo 3, que agora supera o arremesso de meia quadra de Teresa Weathersoon que venceu o jogo 2 das finais da WNBA de 1999 como o maior arremesso da história do Liberty.

No dia seguinte ao chute de Weatherspoon, o Liberty perdeu o jogo 3 e o título para o Houston no que era então uma série melhor de três. O chute de Ionescu na quarta-feira selou uma vitória de recuperação por 80-77 e deu ao Liberty duas chances de conquistar o título. Eles ficaram aquém na primeira tentativa na sexta-feira, mas garantiram o campeonato no domingo.

Depois de assistir os Ases comemorarem o título na quadra de Nova York no ano passado, o Liberty falou durante toda a temporada sobre as cicatrizes que tiveram com isso – mas também sobre as lições que aprenderam.

“Envelhecendo, você reflete sobre as coisas e o que deseja realizar”, disse Jones, 30, que já havia perdido duas vezes nas finais da WNBA com Connecticut e no ano passado com Nova York. “A principal coisa que tem sido evasiva na minha carreira tem sido [a championship].”

O Liberty foi o cabeça-de-chave número 1 com o melhor resultado da liga por 32-8, mas nos playoffs teve que superar Atlanta, o inimigo do ano passado, Las Vegas, e depois Minnesota, que derrotou Nova York pelo título da temporada da Commissioner’s Cup em Junho.

E eles tiveram que superar uma derrota violenta no jogo 1 das finais no Brooklyn, onde lideraram por 18 pontos e 15 faltando pouco mais de 5 minutos para o fim, mas caíram por 95-93 na prorrogação. O Liberty sabia que não podia se dar ao luxo de aproveitar aquela chance perdida; eles venceram o jogo 2 em casa por 80-66.

O jogo 3 e seu final fantástico serão considerados um conto épico na tradição de Liberty, que incluiu muitos momentos altos que foram ofuscados por decepções. A derrota do jogo 4 adicionou mais drama ao que muitos podem considerar as finais da WNBA mais competitivas de todos os tempos. E o jogo 5 foi uma catarse para o Liberty e seus fãs de longa data.

A franquia que venceu o primeiro jogo da WNBA – 21 de junho de 1997, em Los Angeles – atingiu seu auge.

Apenas quatro anos atrás, Ionescu foi a escolha número 1, mas perdeu a maior parte de 2020 depois de sofrer uma lesão no tornozelo no terceiro jogo de seu ano de estreia. O Liberty terminou 2-20 na temporada encurtada do COVID-19.

O Liberty foi 12-20 e voltou aos playoffs em 2021. Sandy Brondello assumiu o cargo de técnico em 2022 e Nova York foi 16-20. As adições de Stewart, Jones e Vandersloot em 2023 foram peças enormes do quebra-cabeça e produziram 32-8 temporadas consecutivas e aparições nas finais.

“Só poder ver o que conquistamos em tão pouco tempo é uma loucura de se pensar”, disse Ionescu, o único jogador da escalação de 2020 que ainda está no Liberty.

Stewart se lembra de ter tido um momento de dúvida antes de anunciar sua decisão de agência gratuita em 2023.

“Eu pensei: ‘Estou fazendo a coisa certa? Estou deixando meu espaço seguro em Seattle’”, disse Stewart. “Mas tem sido incrível. Estou de volta onde estou enraizado. Sinto-me em casa.”

E agora é um lugar para pendurar a bandeira do campeonato.