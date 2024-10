Liga dos Campeões: Durán e Di Maria brilham, City ainda é favorito

A UEFA Champions League 2024-25 está em andamento em seu novo formato e já vimos vários jogadores brilharem. Ángel Di María, de 36 anos, continua a liderar o Benfica com algumas exibições de destaque, enquanto Jhon Durán, do Aston Villa, está a tornar-se no super-substituto mais temido da competição.

Também houve surpresas de jovens talentos, como Francisco Conceição, da Juventus, cujo gol impressionante contra o RB Leipzig chamou a atenção, e Endrick, do Real Madrid, que fez história como o mais jovem titular do clube na Liga dos Campeões.

Os escritores da ESPN Julien Laurens, Alex Kirkland e Rob Dawson relembram o que foi uma segunda jornada cheia de ação.

Qual jogador superou as expectativas?

Laurens: O Benfica venceu os dois primeiros jogos desta temporada da Liga dos Campeões – fora, no terreno do Feyenoord, e na noite de quarta-feira, frente ao Atlético de Madrid – e a sua estrela tem sido Di Maria. Aos 36 anos, em sua última temporada na Europa, a lenda argentina ainda é muito influente, mais do que eu esperava. A carreira dele tem sido maravilhosa e se, como eu, você pensava que ele estava em pré-aposentadoria este ano, estávamos enganados. Ele ainda é uma estrela que trabalha muito e faz as coisas acontecerem.

Dawson: Que início de temporada Durán está tendo. Ele é a segunda escolha atrás de Ollie Watkins, mas isso não o impediu de marcar seis gols. Ele teve apenas 20 minutos contra o Bayern de Munique, no Villa Park, na quarta-feira, mas foi tempo mais do que suficiente para marcar uma vitória memorável. Durán, que parecia prestes a deixar o Villa no verão, disputou apenas 297 minutos de futebol em todas as competições nesta temporada, o que significa que ele tem uma média de um gol a cada 49,5 minutos. Ele é o super-substituto com quem todos os times da Liga dos Campeões se preocuparão.

Kirklândia: Fiquei impressionado com o golo de Conceição pela Juventus, que deu aos seus 10 jogadores uma vitória por 3-2 no terreno do RB Leipzig. Já tinha visto um pouco dele no FC Porto e com Portugal no Euro, mas não achei que o extremo fosse capaz de ter este tipo de qualidade. Uma palavra também sobre Endrick, que se tornou o mais jovem titular do Real Madrid na Liga dos Campeões contra o Lille, aos 18 anos e 73 dias. Ele não conseguiu marcar para seguir o gol fora do banco contra o VfB Stuttgart, mas esteve perto no primeiro tempo, após um ataque característico. Ele tem muito potencial.

Você está gostando do formato em termos de times jogando oito times novos contra três times duas vezes nas edições anteriores?

Dawson: A maioria dos torcedores concordará que ter jogos como Manchester City x Internazionale e Arsenal x Paris Saint-Germain tão cedo no torneio é emocionante, mas parece que também há muitos jogos de qualidade inferior. Qualquer torneio está no seu melhor quando há perigo e parece que não há o suficiente. O novo formato ampliado significa mais jogos, mas ao final da fase do campeonato perderemos apenas 12 dos 36 times. Faltam apenas dois jogos e já está começando a parecer um pouco cansativo.

Kirklândia: Gosto bastante da sensação de ter que prestar atenção em todos os jogos, e em todos os times, porque tudo está interligado: você acaba pelo menos pegando os destaques dos jogos que você poderia ter ignorado anteriormente, se estivessem em um grupo que você estava’ Não estou particularmente interessado. Mas ainda sinto que é difícil saber exatamente o quão valiosa é uma vitória ou quão desastrosa é uma derrota; não temos certeza de quais são os riscos. Isso vai mudar à medida que avançamos, mas neste momento, mesmo alguns grandes resultados parecem não ter o peso que deveriam ter.

Laurens: Estou adorando! Quero sempre mais jogos de futebol e gosto da ideia de que em cada jornada temos grandes confrontos; Man City-Inter, Arsenal-PSG, AC Milan-Liverpool, etc. Depois de 30 anos dos antigos grupos de quatro, a Liga dos Campeões precisava de uma mudança, então vamos dar uma chance. Quanto mais avançarmos nesta fase do campeonato, mais ela ficará interessante e tensa. As equipes darão tudo para terminar entre os oito primeiros e evitar a fase dos playoffs. Também gosto do fato de você jogar contra oito oponentes diferentes. É bom taticamente, é bom em termos de experiência e é bom para os torcedores. Então, o que há para não gostar?

A UCL nunca deixa de nos surpreender. Qual das equipes “surpresa” impressionou você e está em melhor posição para se classificar automaticamente para as eliminatórias?

Laurens: Não vai durar. Mas já é um dos contos de fadas desta campanha na Liga dos Campeões. O peixinho francês Brest, da Bretanha, que nunca havia jogado na Europa, está em segundo lugar na tabela da melhor competição de clubes do mundo. Duas vitórias em dois jogos (ainda que contra duas equipas austríacas), com seis golos marcados, é uma surpresa surpreendente da equipa de Eric Roy. Eles foram uma revelação na Ligue 1 na temporada passada ao terminar em terceiro lugar, e agora são uma sensação na Liga dos Campeões. A seguir terá o Bayer Leverkusen em casa e acreditará que tudo é possível.

Kirklândia: A goleada do Benfica por 4-0 sobre o Atlético de Madrid foi uma grande surpresa. O Atlético foi péssimo, mas o Benfica foi clínico e implacável na exploração das suas fraquezas. Não é uma equipa repleta de nomes familiares – pelo menos para um observador casual do futebol português – com excepção dos veteranos argentinos Di Maria e Nicolás Otamendi. A seguir, eles têm um jogo que pode ser vencido, contra o Feyenoord; as coisas ficam mais complicadas mais tarde, com Bayern de Munique, Barcelona e Juventus mais adiante.

Vamos dar algumas previsões iniciais: qual time é o seu favorito para ir até o fim e conquistar o título nesta temporada?

Dawson: É difícil olhar além do Manchester City, mesmo sem Rodri. Empataram com o Inter de Milão em casa no primeiro jogo, mas ainda assim passarão facilmente pela fase do campeonato. Qualquer coisa que não seja um dos oito primeiros será uma grande surpresa e quando chegar às eliminatórias será o time que todos querem evitar. Pep Guardiola tornou-os mestres desta competição e será muito difícil derrotá-los. A ausência de Rodri esta temporada é um grande golpe e o Real Madrid, com todo o seu talento ofensivo, representa uma grande ameaça, mas o City é favorito por uma razão.

Kirklândia: Posso ser chato e dizer Real Madrid? Sim, eles perderam em Lille, e sim, eles não estão jogando muito bem nesta temporada, mas há tempo para resolver isso. Eles ainda têm muita qualidade e ainda entregarão quando for importante – sempre o fazem.

Laurens: Você quer que eu seja original ou não? A resposta enfadonha (mas a única resposta) é que Real Madrid e Manchester City são melhores que todos e são os dois favoritos (de novo). No entanto, gosto de ser diferente, por isso direi que o Arsenal vai vencer. Eles aprenderam muito com a derrota da temporada passada nas quartas de final contra o Bayern de Munique (de quem também gosto), jogam com muita confiança, têm o melhor zagueiro da Europa, William Saliba, e podem definitivamente dar tudo de si. o caminho se tiverem um pouco de sorte no sorteio.