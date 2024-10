Liga dos Campeões: Quão bom é Pulisic? Vini é uma bola de ouro?

A terceira jornada da UEFA Champions League 2024-25 está marcada e o quadro de 36 equipas começa a tomar forma.

O Aston Villa é o líder surpresa da Europa, mas foram as exibições de jogadores como Christian Pulisic e Vinícius Júnior que realmente chamaram a atenção. Enquanto isso, os grandes jogadores de baixo desempenho do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique podem estar começando a suar um pouco.

Os escritores da ESPN Gab Marcotti, Mark Ogden e Julien Laurens refletem sobre algumas das questões candentes após três rodadas.

Este é o verdadeiro Pulisic ou estamos apenas testemunhando uma onda de sucesso?

Ogden: Pulisic tem agora 26 anos e está entrando no auge de sua carreira, e acho que isso está começando a aparecer. O Chelsea foi uma jogada difícil para ele e não funcionou como ele gostaria, mas sua passagem pela Premier League fez dele um jogador melhor, mesmo que às vezes isso prejudicasse sua confiança. O AC Milan está agora colhendo os benefícios da sua experiência em Stamford Bridge.

Seu gol contra o Liverpool na primeira rodada foi excelente e ele superou com o gol contra o Club Brugge esta semana. Ele se tornou o principal jogador do Milan e você pode ver que ele é um jogador diferente simplesmente porque parece estável, querido e sabe que é uma peça fundamental da equipe. Então, sim, este é o verdadeiro Pulisic – aquele que está realizando seu potencial depois de ser moldado pelos tempos difíceis que teve de suportar.

Marcotti: Ele atingiu a maturidade e isso é importante. Ele está em forma e isso importa ainda mais. Mas eu também acrescentaria que ele tem um monte de qualidades intangíveis que brilham no Milan e o tornam tão valioso. Ele está ciente do fato de que, ao contrário da seleção dos Estados Unidos, ele não é muito melhor do que seus companheiros e não precisa ser o homem principal. Têm muitos outros jogadores talentosos, mas o que precisam dele porque os outros (não apontando o dedo mas… Rafael Leão) nem sempre o fornecem é ritmo de trabalho, fiabilidade e vontade de colocar a equipa em primeiro lugar. Eu não acho que isso vá desaparecer, mesmo que ele esteja em uma fase de sucesso (e não tenho certeza se ele está: ele é muito talentoso). Então imagino que ele continuará sendo importante para o Milan por muito, muito tempo. Ou, pelo menos, até que comecem a clicar corretamente. Mesmo contra o Club Brugge, claro, eles venceram, mas o Rossoneri só parecia realmente bom na última meia hora.

Laurens: Este é o verdadeiro Pulisic e ele está em uma maré de sorte! Ambos são válidos e verdadeiros. Agora ele precisa ser consistente e transformar a maré de sorte em sua norma. O mais difícil será manter-se nesta forma e continuar a fazer exibições como fez na terça-feira e como tem feito durante a maior parte desta temporada. Ele está mais maduro, permanecendo em forma. Ele claramente se sente amado e valorizado por seu clube e seu técnico, depois de uma temporada muito boa no ano passado. Estou convencido de que ele pode se tornar aquele cara – o cara do Milan – especialmente com a má forma de Leão no momento.

Christian Pulisic flexiona seu italiano após gol do Olímpico Christian Pulisic dá uma entrevista pós-jogo em italiano depois de marcar diretamente na cobrança de escanteio na vitória do Milan por 3 a 1 sobre o Club Brugge pela Liga dos Campeões.

O hat-trick de Vinícius sela a Bola de Ouro?

Ogden: Mesmo quando Rodri estava em forma e jogando no Manchester City, parecia que Vinícius era o claro favorito para ganhar a Bola de Ouro, mas seu hat-trick contra o Borussia Dortmund selou o acordo. A lesão de Rodri no ligamento cruzado anterior praticamente abriu o caminho para Vinícius fugir com a votação, porque ele era o único verdadeiro rival das chances do atacante do Real Madrid.

Jude Bellingham praticamente não compareceu Los Blancos desde o seu início incrível na primeira metade da temporada passada, enquanto Toni Kroos se excluiu da disputa ao se aposentar no verão. Seria duro sugerir que 2024 não foi um ano vintage para os candidatos à Bola de Ouro? Não há nenhum candidato de destaque, então nesse contexto o Vinícius já deveria estar com tudo embrulhado.

Marcotti: Acho que é um ponto de exclamação, mas nada mais. A maioria, senão todos, os votos são de qualquer maneira. E há muitos rumores de que ele o tinha na bolsa. O eleitor da Bola de Ouro é um animal estranho: ele ou ela recompensa grandes desempenhos de grandes equipes em grandes jogos. E Vini certamente fez isso contra o Bayern de Munique. Mas imagino que ele já tenha costurado.

Laurens: O hat-trick de Vini na terça-feira não terá impacto sobre quem ganhará a Bola de Ouro – os votos já foram enviados e contados. Ele havia vencido antes do incrível segundo tempo contra o Borussia Dortmund. Atualmente é o melhor jogador do mundo e nenhum lateral-direito consegue defendê-lo. Pessoalmente, gosto de Rodri como vencedor da Bola de Ouro, mas Vini é incrível e tão impossível de jogar que vence jogos sozinho, como fez na terça-feira.

Ancelotti: Vinícius Júnior vai ganhar a Bola de Ouro Carlo Ancelotti elogia Vinícius Júnior após o hat-trick na vitória do Real Madrid por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund.

Qual grande time está com problemas?

Ogden: Paris Saint-Germain e Bayern de Munique têm lutado para corresponder às expectativas até agora, mas o PSG pode pelo menos apontar que a equipe de Luis Enrique está em transição da antiga era de superestrelas do clube para uma construída em torno de jovens talentos emergentes. Eles terão solavancos ao longo da estrada e talvez tenham que diminuir a visão desta vez. Mas o Bayern não tem essa mitigação e a derrota frente ao Barcelona – depois de perder em casa do Aston Villa na segunda jornada – expôs todos os problemas que os impedirão de lutar pela Liga dos Campeões esta temporada.

Os seus defesas-centrais, Dayot Upamecano e Kim Min-Jae, são demasiado lentos e não são bons o suficiente para um clube da estatura do Bayern, enquanto outros como Leroy Sané, Thomas Müller e Manuel Neuer já ultrapassaram o seu melhor. Harry Kane marcará gols e Michael Olise é um verdadeiro talento, mas o Bayern tem muitos pontos fracos. O jogo contra o PSG no próximo mês será intrigante por vários motivos.

Marcotti: Não tenho certeza se algum dos grandes times está realmente com “problemas” se por “problemas” você quer dizer não terminar entre os oito primeiros e ignorar a rodada dos playoffs. Claro, Bayern, Milan e Atlético de Madrid estão todos com três pontos, mas, igualmente, estão a apenas quatro pontos do oitavo lugar, faltando cinco jogos para o final. E se você quer dizer “problema” como não se classificar para a fase dos playoffs, bem, ninguém está. Ainda não, de qualquer maneira. Acho que é a natureza deste novo formato.

Laurens: Não creio que haja problemas para nenhuma equipe ainda. Já completamos três jogos e faltam mais cinco, portanto ainda restam 15 pontos. Portanto, não há necessidade de pânico pelo PSG, Bayern, Atlético ou mesmo RB Leipzig. Dito isto, é muito divertido ver a pressão crescente sobre estas grandes equipas, especialmente quando se sabe que Paris, Munique e o Colchoneros se enfrentarão nas próximas semanas. Haverá muito drama então e é isso que queremos e o que este novo formato da Liga dos Campeões faz por você.

Nicol: A abordagem defensiva do Bayern 'não fazia sentido' Steve Nicol não consegue compreender porque é que o Bayern Munique jogou com uma linha tão alta na derrota por 4-1 para o Barcelona na UEFA Champions League.

Com Frenkie De Jong, Dani Olmo e Gavi em boa forma, como Hansi Flick decide seu meio-campo? E quem perde por El Clássico no sábado?

Ogden: Acho que a única opção real para entrar no time titular contra o Real Madrid é Olmo. Gavi marcou apenas 12 minutos em toda a temporada, enquanto De Jong só conseguiu 24 minutos em todas as competições, então seria uma aposta – talvez até imprudente – de Flick colocar um ou ambos no time, especialmente depois de tal uma vitória convincente contra o Bayern. Só não sei como ou por que Flick poderia considerar dispensar Marc Casadó ou Fermín López. Pedri, Lamine Yamal e Raphinha têm que jogar, então esses são os dois com maior probabilidade de ficar de fora. Mas eles não deveriam.

Marcotti: A demolição do Bayern na quarta-feira foi o primeiro jogo de volta de Olmo e De Jong e, obviamente, Gavi só fez as duas partidas. Então talvez o Clássico é muito cedo, mas se De Jong estivesse totalmente em forma, eu definitivamente o teria lá. Daqui para frente, é difícil ver como as peças se encaixam. Você poderia imaginar que De Jong recuperaria seu lugar para Casado. Raphinha está na melhor forma da carreira, obviamente Yamal é o que é e depois você tem Gavi e Olmo.

Acho que acabaremos vendo Gavi com Pedri e De Jong no meio-campo três e Olmo dividindo o tempo na ala com Raphinha e Yamal. Ambos jogaram muito futebol até agora e, não esqueçamos, Yamal tem 17 anos. Acho que Olmo também pode ser a escolha quando Robert Lewandowski precisar de uma pausa (e, aos 36, provavelmente precisará), embora Ferran Torres seja provavelmente se encaixa melhor em termos de trabalho fora da bola. A maneira como Flick interpretará isso daqui para frente será absolutamente fascinante. Não existem respostas certas. Mas acho que é por isso que ele recebe muito dinheiro.

Laurens: No curto prazo, e no Clássico deste fim de semana, eu confiaria exatamente no mesmo time que derrotou o Bayern de Munique na quarta-feira. Flick não tem motivos para mudar nada. Manteria Pedri e Casado no meio-campo. Eu manteria De Jong e Gavi no banco. Eu manteria Fermín com uma função livre no meio-campo, tanto atacando quanto pressionando, ao mesmo tempo em que perderia a posse de bola para ajudar no pivô duplo. A linha defensiva alta será arriscada contra o Real Madrid, mas o Barça também sabe que terá capacidade para ferir o Merengues com a forma que Raphinha, Lewandowski e Lamine estão atualmente.