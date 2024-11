Lil Durk diz que a comida da prisão é terrível, mas no geral ele está de ‘ótimo astral’

Lil Durk está aguentando firme, apesar de sua recente prisão por assassinato de aluguel … com fontes nos dizendo que sua única reclamação é sobre a comida dentro.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que o rapper vencedor do Grammy – que atualmente está preso no Centro de Detenção Federal em Miami – diz que está “de ótimo humor” enquanto passa pelo processamento.