Lil Durk tem chave da cidade arrancada após prisão por assassinato por aluguel

Lil Durk acabou de ser preso por uma conspiração de assassinato – e uma das chaves da cidade que ele recebeu na semana passada acabou de ser arrancada antes que o novo cheiro pudesse desaparecer!!!

A lenda do rap de Chicago recebeu as chaves das vilas Broadview e Bellwood de Chicago em 18 de outubro … mas o prefeito de Broadview Katrina Thompson fez meia-volta na sexta-feira.

Ela basicamente disse que sua aldeia não pode se dar ao luxo de ser vista fazendo negócios com seja lá o que for que Durk está sendo acusado!!!

A prefeita Thompson reconheceu a prática inocente até que se prove a culpa da lei dos EUA, mas basicamente transformou o acordo de parceria de sua aldeia com a organização juvenil de Durk, Neighborhood Heroes Foundation, em papel higiênico… TERMINADO é o palavreado que ela usou.

Tanto Thompson quanto o prefeito de Bellwood André Harvey ambos enfrentaram reações adversas quando inicialmente homenagearam Durk… muitos residentes acreditavam que o vencedor do Grammy não merecia as chaves, considerando seus desentendimentos anteriores com a lei.

Os políticos defenderam Durk na época e Thompson até leu a letra de sua colaboração de sucesso de 2023 com J. Cole“All My Life” – uma faixa que deveria significar Durk virando uma nova página. Durk também colaborou com Futuro, Justin Bieber, Morgan Wallen, Jovem bandido, Chris Brown dar Drakeentre outros.

Espera-se que Durk compareça ao tribunal ainda hoje, depois de ter sido preso pelos US Marshals e preso na Cadeia do Condado de Broward na Flórida. Poucos detalhes foram divulgados até agora. Quinta-feira, os federais anunciaram o prisão de 5 homens em conexão com o tiroteio de agosto de 2022 em Los Angeles que matou Quando Rondoprimo. Os suspeitos são supostos membros da OTF de Lil Durk.