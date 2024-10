Lil Tay critica inimigos por acusações de manobras de relações públicas e compara problemas de saúde ao diagnóstico de Halsey

Lil Tay está denunciando os padrões duplos de certos fãs de música e observadores da indústria, trazendo Halsey na mistura para destacar o tratamento diferente que ela recebe em comparação com seus colegas quando se trata de novos lançamentos e desafios pessoais.

A rapper de 17 anos veio atrás dos inimigos em um vídeo do IG na quarta-feira, expressando sua confusão sobre Halsey ter sido aclamada como poderosa por lançar novo material no mesmo dia em que falou sobre seu diagnóstico de “câncer”. (Só para deixar claro, Halsey não tem câncer – ela está lidando com lúpus e um distúrbio raro de células T).