Lil Wayne namorando a influenciadora do chef LeahAngelie Murphy

Lil Wayne tem um novo cozinheiro em sua cozinha que tem as chaves do coração e do estômago, o TMZ Hip Hop pode revelar.

Wayne e chef Leah Angelie Murphy começaram a trabalhar juntos no início de 2023, após seu a última situação do chef foi destruída … e aprendemos que as emoções entre o rapper “Lollipop” e LeahAngelie começaram a esquentar como o fogão logo depois… e eles estão juntos desde então!!!

Ela nasceu em Los Angeles e mora com Wayne, oferecendo-lhe refeições 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Weezy recentemente bebeu e jantou com ela durante sua festa de aniversário, e mais tarde eles foram a uma pista de skate em Los Angeles para comemorar ainda mais.



17/10/24

Ela esteve ao lado de Wayne durante sua turnê atual com o melhor lugar da casa… inclusive no show da noite passada em Columbus, Ohio… e também alimenta as redes sociais com receitas sob seu apelido de “Moufwet”.

