Lille 3-1 Atlético (23 de outubro de 2024) Análise do jogo

Jonathan David, do Lille, marcou duas vezes e a equipe francesa surpreendeu o anfitrião Atlético Madrid com uma vitória por 3 x 1 na Liga dos Campeões na quarta-feira, somando duas vitórias nas duas últimas partidas, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão sobre o time espanhol em dificuldades.

O Lille, que deve agradecer ao guarda-redes e melhor jogador Lucas Chevalier pela vitória, derrotou agora a sua segunda equipa do Real Madrid em jornadas consecutivas, depois de também ter surpreendido o detentor do troféu, o Real Madrid, por 1-0, no início de Outubro.

Com os gols contra o Atlético, David se tornou o maior artilheiro canadense de todos os tempos na história da Liga dos Campeões, com seis gols, um a mais que Tomasz Radzinski, segundo a UEFA.

A vitória levou o Lille a seis pontos, enquanto o Atlético está com três, com apenas uma vitória nos três jogos até agora.

“Tivemos um início complicado porque sofremos um golo que era evitável”, disse o treinador do Lille, Bruno Genesio. “Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo sentimos que tínhamos energias renovadas. Tivemos a oportunidade de empatar pouco antes do intervalo e eu estava confiante de que não sofreríamos o segundo gol e que teríamos oportunidades de empatar.

“Todos os meus jogadores foram muito decisivos. Demos um passo rumo à qualificação, porque entre nove e 10 pontos podemos sonhar em avançar para os oitavos-de-final.”

A sua equipa viu-se em desvantagem no início, enquanto os espanhóis procuravam o golo madrugador.

Jogadores do Atlético de Madrid reagem após sofrerem gol contra o Lille na Liga dos Campeões.

Eles conseguiram o gol aos oito minutos, com Julian Alvarez interceptando um passe fraco do zagueiro do Lille, Ousmane Toure, e entrando para dar-lhes a vantagem.

Houve mais más notícias para o Lille quando teve que tirar o meio-campista lesionado Remy Cabella aos 16 minutos, trazendo Edon Zhegrova.

O Atlético só pode culpar a si próprio por não ter chegado ao intervalo com uma vantagem muito maior ou mesmo por ter matado o jogo, com Alexander Sorloth a desperdiçar três oportunidades de ouro para marcar na primeira parte, depois de ter sido negado por Chevalier.

“Fizemos uma excelente primeira parte, mas faltou-nos eficiência depois de criarmos muitas oportunidades de golo”, disse Alvarez. “Na Liga dos Campeões, se você não marcar as chances que tem, você paga por isso, porque todos os rivais são muito bons”.

A melhor oportunidade do Lille na primeira parte surgiu apenas nos acréscimos, com Zhegrova a disparar por cima da trave, mas a introdução do internacional do Kosovo viria a revelar-se crucial mais tarde.

Zhegrova acertou um excelente chute de pé esquerdo no canto superior oposto aos 61º para empatar os visitantes.

O Atlético quase recuperou instantaneamente quando Antoine Griezmann se viu desmarcado na frente da baliza, mas o seu remate passou por cima da barra.

Em vez disso, foi a equipa francesa quem voltou a marcar para selar a recuperação, graças a uma grande penalidade de David, aos 74 minutos, que também marcou o golo da vitória sobre o Real.

Com Chevalier fazendo outra excelente defesa para mantê-los na liderança no final do jogo, o internacional canadense David selou a vitória com seu segundo gol da noite, quando seu remate desviado acertou a rede aos 89 minutos.