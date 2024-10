Lionel Messi à beira do 46º título na carreira

UMdepois de vencer o Taça das Ligas em sua primeira temporada no Inter Miami, Lionel Messi está a apenas três pontos de conquistar seu segundo título com “Las Garzas” e garantir a primeira posição nos playoffs da MLS.

Messi primeira chance será hoje à noite, quando eles assumirem Tripulação Colombo no Estádio de campo Lower.coma equipe que ocupa o segundo lugar no Conferência Lesteoito pontos atrás Inter Miami e com um jogo na mão.

Lionel Messi marca o gol do empate

Se não conseguirem garantir o primeiro lugar esta noite e vencer o Escudo dos Apoiadores, Messi e companhia terão então mais dois jogos: fora de casa contra Toronto FC e casa contra Revolução da Nova Inglaterraembora nesse caso eles também teriam que ver quais resultados a tripulação obtém.

Se ele ganhar este título, Lionel Messi somaria impressionantes 46 títulos e estaria 11 à frente Cristiano Ronaldoque é o jogador ativo mais próximo de igualar o desempenho do crack argentino.

Entre Messi e Cristiano são os jogadores com mais títulos, embora todos já estejam aposentados: Dani Alves (Brasil) 43, Andrés Iniesta (Espanha) e Gerard Piqué (Espanha) 38 e Maxwell brasileiroque tem 37.

A enorme influência de Messi

Além deste novo título que acrescentaria Messi lista de homenagens, não há dúvida da enorme influência que a chegada do capitão da seleção argentina teve no Inter Miami, que seria a segunda vez que chegariam ao Eliminatórias da MLS.

Antes Messi vestiu o Inter Miami camisa, o time, que começou a competir em 2020, ficou em 19º lugar (entre 26 times), ficou em 20º lugar entre 27 times em 2021, na temporada seguinte foi a única vez que se classificou para os playoffs e perdeu na primeira rodada para Cidade de Orlando.

Em 2023, o ano Messi chegou, a equipe terminou em 27º lugar de 29, embora tenha sido quando venceu o Taça das Ligas.