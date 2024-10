Lionel Messi e Luis Suárez, do Miami, entre os indicados ao MVP da MLS

Lionel Messi e Luis Suárez, do Inter Miami CF, são os principais candidatos ao prêmio MVP da MLS, depois que a MLS divulgou na segunda-feira a lista completa dos 34 indicados, que inclui Lucho Acosta, do FC Cincinnati, Cucho Hernández, do Columbus Crew, e Riqui Puig, do LA Galaxy.

Tanto Suárez quanto Messi atingiram o novo mínimo de 1.000 minutos jogados nas eliminatórias para 2024 na campanha da temporada regular. A votação começou na segunda-feira e vai até 21 de outubro.

Messi recebeu sua segunda indicação ao prêmio desde que ingressou na liga em 15 de julho de 2023, mas ainda não venceu o MVP da MLS.

Escolhas do Editor

O atacante é considerado o principal candidato depois de contribuir com 17 gols e 15 assistências neste ano, apesar de ter disputado apenas 18 partidas pelo campeonato nesta temporada.

Ele passou um tempo considerável afastado devido a uma lesão, mais recentemente ficando afastado por dois meses para reabilitar uma lesão no tornozelo direito, enquanto também faltou à liga para jogar pela seleção argentina. Mesmo assim, ele está empatado em quarto lugar na classificação da Chuteira de Ouro.

Suárez, por outro lado, marcou 18 gols e sete assistências em 26 jogos em sua primeira temporada na MLS.

O atacante da seleção uruguaia se adaptou rapidamente à liga dos Estados Unidos, subindo para o terceiro lugar no ranking da Chuteira de Ouro e contribuindo amplamente para o sucesso do Supporters’ Shield do Inter Miami.

Juntos, Messi e Suárez são responsáveis ​​por 35 dos 73 gols do time nesta temporada.

Suárez e Matías Rojas, do Miami, estão entre os candidatos a Estreante do Ano da MLS, enquanto Federico Redondo e Diego Gómez, do Miami, foram indicados pelo Miami para Jogador Jovem do Ano da MLS e Jordi Alba incluído na lista de Defensor do Ano da MLS.

Lionel Messi e Luis Suárez estão entre os indicados ao MVP da MLS. Imagens de Brennan Asplen/Getty

O técnico Gerardo Martino também se juntou à lista de indicados ao prêmio Sigi Schmid de Treinador do Ano da MLS.

Funcionários do clube da MLS, jogadores e membros da mídia votarão nos indicados de 7 a 21 de outubro. De acordo com as regras da liga, “33,3 por cento iguais de cada grupo votante serão responsáveis ​​pelo resultado final”.

Todos os prêmios, exceto Escudo do Torcedor e Chuteira de Ouro, serão determinados pelos votos da equipe do clube, jogadores e membros da mídia.

Cada grupo é aconselhado a não considerar a Copa das Ligas, a Copa do Aberto dos Estados Unidos, a Copa dos Campeões da Concacaf ou performances internacionais ao votar, concentrando-se apenas nas contribuições de cada indicado para a temporada regular da MLS de 2024.

Os vencedores serão anunciados de 28 de outubro até a semana da MLS Cup de 2024.

O Inter Miami teve uma ascensão meteórica ao topo da liga em 2024, conquistando o Supporters’ Shield em 2 de outubro e perseguindo o recorde de mais pontos registrados em uma única temporada da MLS.

Com uma vitória contra o New England Revolution em 19 de outubro, os Herons farão história na liga e estabelecerão um novo padrão com 74 pontos em uma campanha.

O New England Revolution detém atualmente o recorde depois de marcar 73 pontos durante a temporada de 2021.

Os Herons tiveram uma melhora drástica em relação ao ano passado, concluindo a campanha de 2023 em 14º lugar na classificação da Conferência Leste, com apenas 34 pontos em 34 jogos, perdendo os playoffs.

Agora, o time conquistou a vantagem de jogar em casa na pós-temporada devido ao seu recorde na temporada regular.

O Inter Miami dará início aos playoffs no dia 25 de outubro no Chase Stadium em Fort Lauderdale, Flórida, contra o vencedor da partida wild card da Conferência Leste.