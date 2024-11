Lionel Messi: Tive que reinventar meu estilo devido à idade, MLS

Lionel Messi reconheceu que reinventou seu estilo de jogo desde que ingressou no Inter Miami CF para se adaptar à Major League Soccer no final de sua carreira.

Messi, 37 anos, ingressou no Miami como agente livre em julho de 2023.

“Mudei meu estilo de jogo por causa do momento, da situação e da minha idade”, disse ele a Fabrizio Romano pelo app 433. “Estou me adaptando um pouco a tudo. Comecei a me reinventar e a me adaptar ao campeonato, que para mim era novo. Me senti muito confortável desde o início”.

Messi causou um impacto imediato no time do sul da Flórida, marcando poucos minutos de sua estreia contra o Cruz Azul no torneio inaugural da Copa das Ligas, antes de levar o clube ao título.

Apesar de levar o clube à sua primeira medalha de prata, Miami teve dificuldades durante a temporada regular de 2023 da MLS. O time encerrou a campanha na 14ª colocação na tabela da Conferência Leste, perdendo totalmente os playoffs e deixando Messi com vontade de mais.

A equipe melhorou radicalmente este ano, vencendo o MLS Supporters’ Shield com um total recorde de pontos na temporada regular. Messi é um dos cinco finalistas do prêmio MVP da MLS e liderou a liga em total de gols, com 20 gols e 16 assistências, apesar de ter jogado apenas 19 dos 34 jogos.

Agora, insiste o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, o objetivo do time está em conquistar a Copa MLS.

“Para construir um clube é preciso ganhar títulos”, disse ele. “O clube vinha de um ano ruim na MLS [in 2023] e pouco depois da minha chegada conquistamos a Taça das Ligas, o primeiro troféu do clube.

Lionel Messi levou o Inter Miami ao seu primeiro MLS Supporters’ Shield nesta temporada. CHRIS ARJOON/AFP via Getty Images

“Foi extraordinário para nós e agora estamos ansiosos para jogar estes playoffs e esperamos poder vencer a MLS Cup. A nível pessoal e mais importante para o clube que tanto fez para que isso acontecesse.”

O Inter Miami derrotou o Atlanta United por 2 a 1 no Chase Stadium na primeira partida da primeira rodada da série de playoffs melhor de três para ir ao Mercedes-Benz Stadium no sábado com a chance de garantir uma vaga nas semifinais da Conferência Leste.

Messi, porém, disse que há muito espaço para melhorias para evitar os “erros bobos” que podem custar ao Miami a oportunidade de conquistar a MLS Cup.

“Cometemos muitos erros que podemos evitar, porque muitas vezes foram erros bobos, para dizer o mínimo”, disse ele. “Isso não pode acontecer durante os playoffs, porque os erros podem custar caro e te eliminar.

“Temos que estar mais fortes do que nunca e aproveitar as vantagens que temos. Acho que somos um dos favoritos [to win MLS Cup] mas há equipes que serão rivais difíceis. Eles não vão nos dar nada, mas os outros times nos respeitam da mesma forma que nós os respeitamos”.

Com a temporada de 2024 da MLS chegando ao fim e a Copa do Mundo FIFA de 2026 se aproximando rapidamente, o astro argentino enfrentou repetidas questões sobre seu futuro e sugeriu anteriormente que o fim de sua carreira está próximo. O atacante ainda tem mais um ano de contrato com o Inter Miami, após assinar até o final da temporada 2025 da MLS.

“Não sei [if I will play in the 2026 World Cup]me pedem muito, principalmente na Argentina”, disse. “Espero terminar bem este ano, e começar o ano fazendo uma boa pré-temporada, que não tive no ano passado devido a todas as viagens que fizemos.

“A partir daí verei como estou e me sinto. Estamos próximos, mas ao mesmo tempo é muito tempo e tudo pode acontecer no futebol. .”

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, com partidas no Hard Rock Stadium de Miami, onde Messi disputou e venceu a final da Copa América de 2024 com a Argentina.