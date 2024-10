Lionel Messi volta à Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, nomeou a escalação de 27 jogadores para as eliminatórias da Copa do Mundo de outubro contra Venezuela e Bolívia, com o retorno de Lionel Messi sendo a manchete das notícias da seleção.

A Argentina lidera atualmente a classificação da CONMEBOL nas eliminatórias para a Copa do Mundo com 18 pontos em oito jogos, vencendo o Chile por 3 a 0 e perdendo por 2 a 1 para a Colômbia na última janela.

Agora, A Albiceleste visitará a Venezuela, sexta colocada, em 10 de outubro, e receberá a Bolívia, oitava colocada, em 15 de outubro.

As seis melhores equipes da CONMEBOL se classificarão diretamente para a Copa do Mundo de 2026, com o sétimo colocado definido para participar de uma partida de playoff interconfederações para ter a chance de garantir uma passagem para a competição.

O capitão do Inter Miami retorna ao serviço internacional pela primeira vez desde que sofreu uma lesão no tornozelo direito durante a final da Copa América de 2024, contra a Colômbia, em 14 de julho.

Consequentemente, Messi passou dois meses afastado, perdendo a janela internacional de setembro.

Ele voltou à ação pelo Inter Miami em 14 de setembro e disputou todas as partidas desde então para ganhar ritmo lentamente a tempo para a janela de outubro.

A Argentina ficará sem Ángel Di María pela primeira vez desde a Copa América, depois que o jogador anunciou sua aposentadoria oficial da seleção após o torneio, e o goleiro Emiliano “Dibu” Martínez.

O goleiro do Aston Villa foi suspenso por dois jogos pelo comitê disciplinar da FIFA após exibir comportamento ofensivo e “violar os princípios do fair play”.

Lionel Messi marcou 15 gols em 16 partidas da MLS nesta temporada. JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

A FIFA constatou que Martínez violou o código de conduta ao segurar a réplica do troféu da Copa América na região da virilha, em referência à comemoração que fez na Copa do Mundo FIFA de 2022, após a vitória sobre o Chile, em 5 de setembro.

O goleiro foi então punido por empurrar o equipamento de um operador de câmera após a derrota da Argentina por 2 a 1 para a Colômbia, em 10 de setembro.

“Aceito a sanção do @FIFAcom e peço desculpas se ofendi alguém, o momento de comemoração é para fazer muitas crianças sorrirem e não desrespeitar ninguém”, disse Martinez em comunicado no X.

“Apoiarei meus amigos nesta data Fifa com a dor de não poder estar lá”.

A Federação Argentina de Futebol (AFA) disse que uma defesa foi apresentada pelo jogador e pela associação antes que a FIFA confirmasse as sanções.

“Deve-se notar que a Federação Argentina de Futebol expressa seu absoluto desacordo com a decisão tomada pelo comitê disciplinar da Fifa”, afirmou a AFA em comunicado.

ESQUADRÃO ARGENTINA

GOLEIROS: Gerónimo Rulli, Walter Benítez, Juan Musso.

DEFENSORES: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico.

MEIOS DE CAMPO: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Guido Rodríguez, Nico Paz.

AVANÇADOS: Nicolas Gonzalez, Lautaro Martínez, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Valentin Carboni, Valentin Carboni, Paulo Dybala, Lionel Messi.