Liverpool 1-0 C Palace (5 de outubro de 2024) Análise do jogo

O gol madrugador de Diogo Jota foi suficiente para dar ao Liverpool uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Crystal Palace, no sábado, e garantir a chegada ao topo do intervalo internacional da Premier League, embora o goleiro Alisson tenha se lesionado no final do jogo.

O Palace colocou a bola na rede 30 segundos depois que Ismaïla Sarr passou por trás de Kostas Tsimikas e centrou para Eddie Nketiah, que finalizou com habilidade, mas estava impedido.

Os anfitriões começaram o jogo de forma acentuada, mas o Liverpool assumiu a liderança com o seu primeiro ataque real aos nove minutos, quando Cody Gakpo recebeu um passe de Tsimikas pela esquerda.

Ele centrou para Jota, que ultrapassou o estreante do Palace, Trevoh Chalobah, para marcar de perto e registrar seu quarto gol na temporada em todas as competições.

Diogo Jota marcou o único gol no confronto da Premier League entre Crystal Palace e Liverpool. Foto de Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Jota deveria ter duplicado aos 34 minutos, após um bom trabalho de Mohamed Salah e do impressionante Ryan Gravenberch, cujo passe da direita encontrou Jota desmarcado, mas ele rematou bem ao lado.

O Liverpool teve quase 75% de posse de bola na primeira parte, mas sem criar muitas oportunidades claras e o Palace quase os fez pagar à beira do intervalo.

O passe rápido de Maxence Lacroix deixou Sarr atrás, mas seu remate rasteiro foi bem defendido por Alisson.

A segunda parte começou calmamente, antes de os visitantes começarem a avançar e Salah receber um bloqueio inteligente do guarda-redes do Palace, Dean Henderson, após amortecer um passe maravilhoso de Virgil van Dijk.

Jota desperdiçou outra boa oportunidade logo aos 60 minutos, quando Trent Alexander-Arnold o encontrou no espaço na sequência de uma cobrança de falta, mas o avançado português errou o cabeceamento.

O fracasso do Liverpool em matar o jogo quase lhes custou caro, já que Nketiah e Eberechi Eze conseguiram boas defesas de Alisson, que saiu lesionado depois de ter sido forçado a um alívio apressado.

Isso trouxe Vitezslav Jaros para sua estreia no Liverpool, com os torcedores do Palace sentindo uma mudança no ímpeto, mas Eze chutou direto para Jaros, que também impediu o substituto Jean-Philippe Mateta nos descontos.

O Liverpool continua na liderança com 18 pontos em sete jogos e abre uma vantagem de quatro pontos sobre Manchester City e Arsenal, que jogam ainda neste sábado.

“Acho que é sempre difícil vir aqui. Os resultados ao longo dos anos têm sido muito acirrados e acirrados”, disse o melhor em campo, Van Dijk. “Poderíamos ter jogado um pouco melhor no segundo tempo. No geral, são três grandes pontos e partimos para o intervalo internacional em alta.”

O Palace continua sem vencer, com três pontos em sete jogos do campeonato.