Liverpool 2-0 Bologna (2 de outubro de 2024) Análise do jogo

Mohamed Salah, do Liverpool, marcou um gol antes de marcar seu 49º na Liga dos Campeões na vitória por 2 a 0 sobre os italianos do Bologna, em Anfield, na quarta-feira, que manteve o time de Arne Slot perfeito com sua segunda vitória na competição.

Uma atmosfera entusiasmante saudou Slot e os seus jogadores no seu primeiro jogo em Anfield, na principal competição da Europa, após um ano afastados. Os homens de Slot venceram o AC Milan por 3 a 1 fora de casa na estreia, e o Liverpool não decepcionou, com Alexis Mac Allister marcando aos 11 minutos, acertando um cruzamento certeiro de Salah à queima-roupa.

O Bologna fez um jogo, no entanto, e houve um elemento de alívio em Anfield quando Salah marcou o gol da vitória aos 75 minutos.

“[Salah] é um jogador que nos ajuda muito, às vezes parece que não está no jogo mas de repente um toque perfeito, ele coloca a bola no canto superior. Essa é a sua qualidade, a sua força também”, disse Alisson, guarda-redes do Liverpool. “Temos sorte em tê-lo”.

O primeiro gol de Mac Allister na temporada aconteceu menos de dois minutos depois que Thijs Dallinga, do Bologna, passou a bola por Alisson, mas seu chute foi anulado por impedimento.

O Liverpool viu o segundo gol negado aos 17 minutos de uma noite divertida, quando Darwin Núñez correu para um passe antes de chutar calmamente para Lukasz Skorupski, mas o uruguaio foi sinalizado por impedimento.

Depois de perder por pouco várias chances de gol, o talismã dos Reds, Salah, finalmente acertou, passando a bola por Juan Miranda antes de lançar um foguete no canto superior.

Jogadores do Liverpool comemoram após marcar contra o Bologna pela Liga dos Campeões.

Momentos antes de seu gol, Salah, de 32 anos, chutou ao lado, segurando a cabeça em frustração.

Embora o Liverpool tenha dominado grande parte da noite, o Bolonha teve oportunidades, registando 12 remates contra nove do Liverpool. Dan Ndoye acertou a trave no primeiro tempo e, segundos depois, Alisson foi forçado a mergulhar para impedir o chute de Kacper Urbanski.

“Vocês sabem muito bem como é difícil, especialmente para os caras que vivenciam etapas como esta pela primeira vez”, disse o técnico do Bologna, Vincenzo Italiano. “Depois que eles superaram a emoção inicial, jogamos com coragem.

“Os meninos estão começando a se adaptar a esses ritmos e têm feito um ótimo desempenho”.

A vitória impulsionou o Liverpool para o quinto lugar na nova fase da liga de 36 times, com os oito melhores times se classificando automaticamente para as oitavas de final. O Bolonha está em 26º com um ponto depois de ter começado com um empate em 0 a 0 contra o Shakhtar Donetsk.

Foi a oitava vitória do Slot em nove jogos em todas as competições desde que ele substituiu Jurgen Klopp. Atualmente, eles lideram a tabela da Premier League, um ponto à frente de Manchester City e Arsenal.

“Está claro que estamos em transição, estamos felizes com as ideias, estamos tentando chegar lá”, disse Mac Allister sobre seu novo chefe. “Há espaço para melhorias, é por isso que trabalhamos duro todos os dias.”

O Liverpool – seis vezes vencedor da Liga dos Campeões, mais recentemente em 2019 – tentará manter seu recorde perfeito quando jogar contra o RB Leipzig em 23 de outubro, enquanto o Bologna visita o Aston Villa em 22 de outubro.