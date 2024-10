Liverpool continua recorde de início de temporada sob Slot

O início de temporada implacável do Liverpool sob o comando do novo técnico Arne Slot está vendo o time bater recorde após recorde, e a cena de sua última vitória foi comovente.

O Liverpool conquistou uma vitória por 1 a 0 na Liga dos Campeões na quarta-feira, no RB Leipzig, um dos clubes que o ex-técnico Jurgen Klopp, que recentemente deixou os Reds depois de quase nove anos como seu popular técnico, em breve supervisionará em sua nova função. como chefe de futebol global da Red Bull.

Escolhas do Editor

Poucos poderiam imaginar que Slot escaparia da sombra de Klopp no ​​Liverpool tão rapidamente.

Afinal, o Liverpool venceu os primeiros seis jogos fora de casa de uma temporada pela primeira vez nos 132 anos de história do clube e Slot é o primeiro treinador a vencer 11 dos seus primeiros 12 jogos no comando em todas as competições em Inglês. história da primeira divisão.

O holandês já levou o Liverpool ao topo da Premier League em oito jogos na temporada. Agora, a terceira vitória consecutiva na Liga dos Campeões deixou o Liverpool como um dos dois únicos times – junto com o Aston Villa – com no máximo nove pontos até o momento.

“Tantas grandes equipes vestiram esta camisa, tantos grandes treinadores estiveram neste clube”, disse Slot. “Portanto, se você consegue algo que nunca foi alcançado antes, é quase impossível em um grande clube como este. Conseguir isso é sempre bom.

“Recordes são legais, mas há outra coisa que é mais legal do que registros e nós dois sabemos o que quero dizer, eu acho, são troféus.”

Não admira que o contingente itinerante do Liverpool tenha aplaudido Slot enquanto ele caminhava em direção a eles após o apito final na quarta-feira.

O técnico do Liverpool, Arne Slot, parabeniza Alexis Mac Allister após a vitória na Liga dos Campeões sobre o Leipzig. Imagens Getty

“Ele só precisa continuar, continuar nos melhorando, continuar mostrando o que quer de nós e se divertir com isso – e acho que estamos mostrando isso em campo”, disse o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk. “Mas a temporada é muito longa. Seremos humildes e seguiremos em frente.”

Darwin Núñez marcou o único gol do jogo aos 27 minutos, com o Liverpool precisando de duas defesas inteligentes do goleiro reserva Caoimhín Kelleher – substituindo o lesionado Alisson Becker – para preservar a vitória.

“Se tivéssemos saído deste lugar com um empate, eu realmente sentiria que havíamos perdido alguma coisa”, disse Slot. “Nos 70 minutos anteriores, exceto talvez nos primeiros 10, dominamos.”

Mohamed Salah foi poupado nos últimos 30 minutos em Leipzig, quando foi substituído e, embora o egípcio parecesse horrorizado ao sair, mesmo essa decisão funcionou bem para Slot.

“Temos algumas lesões agora, então tenho que cuidar bem dos jogadores que jogaram muito e Mo é um deles e no domingo um grande jogo está chegando novamente”, disse Slot antes da partida de fim de semana contra o Arsenal.

“Portanto, preciso usar tantos jogadores quanto puder nas próximas semanas difíceis e nos meses difíceis que estão por vir, para que todos estejam preparados para jogar”.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta história.