Liverpool e Salah mostram aos filhos do Chelsea por que a experiência é importante

LIVERPOOL, Inglaterra – Um jogo que uniu duas equipas que construíam o futuro foi decidido por um jogador cujo legado já foi estabelecido há muito tempo. Não houve muita coisa entre Liverpool e Chelsea em Anfield no domingo, mas a equipa da casa prevaleceu com uma vitória por 2-1 que os levou de volta ao topo da Premier League, graças à capacidade duradoura de Mohamed Salah em proporcionar momentos decisivos.

Salah não estava no seu melhor momento devastador – o meio-campista Curtis Jones fez uma exibição memorável a caminho do gol da vitória aos 51 minutos – mas o atacante de 32 anos fez um cruzamento sublime para ajudá-lo depois de abrir o placar mais cedo. marcando de pênalti.

É a 34ª vez que ele marca um gol e uma assistência em um jogo da Premier League – apenas Wayne Rooney (36) fez isso com mais frequência. E, depois de o Chelsea ter parecido a melhor equipa desde o início, o seu pênalti convertido enfaticamente aos 29 minutos colocou o controle do jogo a favor do Liverpool e elevou o seu recorde na liga para 162, empatado com Jermain Defoe em nono lugar na lista de maiores artilheiros de todos os tempos. . Seus 232 gols também o colocam em sexto lugar, junto com a lenda do Manchester City, Sergio Aguero, nessa medida.

Esta continuação do produto final de Salah ajudou o novo técnico, Arne Slot, a se adaptar facilmente à difícil tarefa de substituir Jurgen Klopp em Merseyside, com sete vitórias em seus primeiros oito jogos no campeonato para liderar a tabela. O internacional egípcio marcou sete gols em 11 jogos em todas as competições nesta temporada e talvez tenha se beneficiado de um frescor gerado pela decisão de não jogar pelo seu país na Mauritânia, alguns dias antes, devido ao risco aumentado de lesão devido à partida que ocorreu em um passo de plástico.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Slot sabe que precisa da adesão do talismã do Liverpool – com as negociações de um novo contrato se aproximando à medida que seu contrato existente se aproxima dos últimos seis meses – explicando também por que ele destacou seu trabalho fora da bola enquanto o time da casa mantinha a liderança.

“Ele é importante para nós, pelos números que tem, mas foi um comentário um pouco engraçado depois do jogo, disse a Trent [Alexander-Arnold] ‘você tem alguma competição agora’ porque vi hoje que Mo também pode jogar como lateral direito”, disse Slot depois. “Então o esforço defensivo que ele fez hoje para ajudar o time nessa parte é o que me agradou. tanto quanto seu gol e assistência.”

O Liverpool precisava fazer uma mudança defensiva enquanto o Chelsea apresentava um desempenho que encorajaria o técnico dos Blues, Enzo Maresca, de que eles estão no caminho certo: os Blues tiveram mais toques na área adversária no primeiro tempo de um jogo da liga do que qualquer outro time em quatro anos, registrou 57% de posse de bola e teve passagens consistentes onde parecia mais ameaçador.

Cole Palmer é um talento maravilhoso, mas, ao contrário de Salah, não foi capaz de influenciar o jogo como gostaria, rematando por cima pouco antes do intervalo e desperdiçando algumas oportunidades de remate na segunda parte. O jogador de 22 anos está rapidamente se estabelecendo como um dos melhores vencedores de partidas da Premier League, mas Salah mantém esse status há anos.

Nos últimos tempos, o Chelsea seguiu deliberadamente uma política de contratar predominantemente jogadores com 24 anos ou menos. Mas, apesar de todos os seus gastos luxuosos, eles não possuem um talento aguerrido com o pedigree de Salah para ajudar a aprimorar desempenhos difíceis durante um período de transição. (A ironia duradoura, claro, é que o Chelsea contratou Salah aos 21 anos em 2014, mas isso foi numa época em que os jovens jogadores achavam o caminho para a saída muito mais fácil do que o balneário da equipa principal.)

O pênalti de Salah – vencido por Jones após uma falta de Levi Colwill – parou o Chelsea e em outra tarde em que as verificações do VAR foram frequentes e demoradas, eles precisaram de uma revisão a seu favor para evitar sofrer um segundo pênalti, como os replays mostraram ao goleiro Robert Sánchez passou a bola na frente de Jones antes de eliminá-lo.

O Chelsea empatou três minutos após o recomeço, quando Nicolas Jackson recebeu passe de Moisés Caicedo e finalizou de forma soberba para Caoimhín Kelleher, substituindo o lesionado Alisson. Mas depois que Salah serviu Jones, com Reece James sendo pego um pouco atrás e jogando-o como lateral, o meio-campista inglês fez um belo remate, ultrapassando Sanchez, para restaurar a vantagem do Liverpool em poucos instantes.

Mohamed Salah agora tem 232 participações em gols pelo Liverpool. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Os Blues, para seu crédito, não se intimidaram. Eles foram derrotados por 4 a 1 aqui em janeiro sob o comando de Mauricio Pochettino, mas desta vez terminaram o jogo com o time mais forte. Simplesmente não foi suficiente.

Na fase final vimos talvez a distinção mais clara entre o lado do Liverpool de Slot e a era Klopp. Os laterais do Liverpool pararam de atacar; Slot substituiu Trent Alexander-Arnold por Joe Gomez, mais defensivo, nos nove minutos finais; e Jones, que atacava desde o meio-campo, foi substituído ao mesmo tempo por Alexis Mac Allister.

O internacional argentino sentou-se ao lado de Ryan Gravenberch e tentou negar ao Chelsea qualquer espaço para jogar. Contribuiu para um final nervoso, mas Slot não é Klopp, cuja inclinação seria ir para o abate quando o Chelsea vacilou depois de ficar para trás por 1-0 e, brevemente, por 2-1.

Ambos os lados estão tentando implementar novas ideias e construir crenças. Slot está tentando ajustes em vez de mudanças generalizadas e esse ambiente mais estável deu ao Liverpool uma vantagem sobre o Chelsea, que começou a vida sob o comando de seu novo técnico com outra reformulação agressiva de seu time.

“Não gostamos de perder jogos, de perder pontos, mas se tivermos de decidir o caminho, então este é provavelmente o caminho”, disse Maresca depois. “Já estive no estádio muitas vezes e vejo o Liverpool há muito tempo, não é fácil. Acho que, no geral, controlamos o jogo e na maior parte do jogo dominamos o jogo, mas perdemos”.

A defesa do Chelsea deve melhorar depois de apenas dois jogos sem sofrer golos em oito jogos do campeonato; O Liverpool pode olhar para o futuro com maior otimismo.

“Quanto melhores as equipes que você enfrenta, mais você precisa [fight]”, disse Slot. “Na Premier League há tantos times bons, então se você quiser vencer, pelo menos você precisa lutar e então espero que os indivíduos possam fazer a diferença.”

Salah continua fazendo exatamente isso.