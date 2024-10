Liverpool x Bologna: Arne Slot não aceitará ‘mediocridade’

Arne Slot disse que não aceitará a “mediocridade” no Liverpool, enquanto o time busca dar continuidade ao início encorajador de sua primeira temporada no comando.

Slot substituiu Jürgen Klopp no ​​verão, depois de o técnico alemão ter passado quase nove anos no comando, e venceu sete dos primeiros oito jogos no comando em todas as competições nesta temporada.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Questionado sobre por que estava chateado com seu time após a vitória por 2 a 1 sobre o Wolverhampton Wanderers no domingo, Slot disse que era uma questão de manter os padrões.

“Nós, como equipe, se temos tanta qualidade, não podemos aceitar a mediocridade”, disse ele em entrevista coletiva antes do confronto em casa do Liverpool contra o Bologna, na quarta-feira.

“Você tem que perguntar a si mesmo a cada segundo do dia, a cada segundo do jogo, os mais altos padrões que esta camisa traz.

“Eu e nós, como equipe, temos que definir esses padrões de forma muito clara e que durem 15 minutos [against Wolves] quando perdemos a bola tantas vezes em posições promissoras ou em momentos que poderiam levar a posições promissoras talvez não seja aceitável.”

Arne Slot falava em entrevista coletiva antes do jogo do Liverpool contra o Bologna, na quarta-feira. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

O treinador holandês acrescentou que os seus jogadores esperam níveis de qualidade semelhantes de si próprios, o que significa que ele não precisa de ficar zangado para transmitir a sua mensagem.

“Eu não perco tanto a paciência, não acho que seja uma boa ideia perder a paciência todos os dias porque não funciona”, disse ele. “Mas o lado positivo é que talvez eu não aceite a mediocridade, mas esses próprios jogadores também não a aceitam.

“Não se trata apenas de eu não aceitar isso, os jogadores também não aceitam isso de si mesmos.”

Slot também forneceu atualizações sobre lesões de vários jogadores em seu primeiro confronto na Liga dos Campeões em Anfield, observando que Federico Chiesa, contratado de verão, provavelmente não participaria depois de sofrer uma pequena pancada.

Diogo Jota deve estar apto para desempenhar algum papel no jogo contra a equipa italiana, apesar de ter falhado o treino de terça-feira.

O Liverpool espera derrotar o segundo adversário italiano da temporada na quarta-feira, depois de abrir sua campanha europeia com uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre o AC Milan, em San Siro.

O Bologna, que joga na primeira divisão do continente pela primeira vez desde 1964, empatou em 0 a 0 na primeira partida contra o Shakhtar Donetsk.