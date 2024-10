Livvy Dunne ganha botas Paul Skenes personalizadas e únicas para o final do novato

Livvy Dunne arrasou com um acessório adequado para assistir o namorado, Paulo Skenestermine sua temporada de estreia única… um par de botas únicas!

O aquecimento dos pés – que Dunne usou para torcer pelo ás do Pirates em sua final de 2024-25 contra o Yankees no sábado – contou com uma camisa branca do Skenes Pittsburgh em um par de botas Cowboy brancas… e TMZ Esportes aprendeu Jéssica Martini os fez à mão.

A artista nos conta que recentemente teve a ideia do calçado depois de deixar seu trabalho de consultoria de tecnologia… e depois de conseguir fazer alguns pares para as esposas dos All-Stars da MLB Aaron Nola dar Smith no início desta temporadaela procurou Dunne para ver se a ginasta da LSU gostaria de um pouco dela para torcer por seu homem.

Martini diz que assim que recebeu o sim… ela foi trabalhar – e dirigiu cerca de seis horas até Pittsburgh para pegar os suprimentos de Skenes.

Uma vez segura e de volta à garagem, Martini cortou e colocou tediosamente o uniforme nos tênis – e depois de um total de 20 horas… as obras-primas estavam prontas para Dunne.

Livvy combinou-os com alguns shorts jeans e uma blusa preta para a partida dominante de Skenes contra os Yankees … e ela claramente os adorou – postando fotos dela com eles em toda a sua página de mídia social. Ela até tirou uma foto com o próprio Skenes!

Este foi o lance final da temporada de estreia de Paul Skenes… Absolutamente incrível pic.twitter.com/sWmIMmvkE4 -MLB (@MLB) 28 de setembro de 2024

Martini diz que ficou emocionada com o resultado… e nos diz para não ficarmos surpresos se você ver botas semelhantes ainda esta semana – pois ela diz que já tem um par pronto para Clayton Kershawesposa para a próxima pós-temporada dos Dodgers.

Até agora, as botas não estão prontas para venda ao público – Martini diz que o negócio está apenas começando – mas ela espera se associar a um gigante do varejo, mais cedo ou mais tarde, para que as massas possam colocar as mãos nelas. algum momento no futuro próximo.