Livvy Dunne, Paul Brothers e Kai Cena entre os principais criadores de conteúdo da Forbes

Os principais criadores de conteúdo do ano passado foram anunciados… e figuras notáveis ​​do esporte como Livvy Dunneos irmãos Paulo e Flau’jae Johnson fizeram o corte – graças às suas carteiras gordas e ao grande público!!

A lista caiu na segunda-feira… com Forbes levando em consideração a contagem de seguidores de cada influenciador, as taxas de engajamento e os ganhos lucrativos no ano passado ao elaborar as classificações.

Logan Paulo foi o primeiro atleta a chegar ao nível superior do top 50… garantindo o 12º lugar graças à sua carreira na WWE e a marcas como Prime, Lunchly e sua empresa de roupas.

Segundo o veículo, o jovem de 29 anos faturou US$ 9,8 milhões este ano.

Seu irmão, Jakeestava logo abaixo dele no No. 13 … com US$ 13,6 milhões em ganhos de seu aplicativo de apostas Betr, sua marca de cuidados corporais W e, claro, sua carreira no boxe, que inclui suas Promoções Mais Valiosas.

Superestrela da Internet Kai Cena – que estabeleceu um recorde de 712.600 espectadores em uma transmissão ao vivo – ficou em primeiro lugar. 24 por ganhar US$ 8,5 milhões. Ele foi o primeiro streamer a fazer parceria com a Nike… e assinou um contrato multimilionário com Rumble.

Livvy – uma das maiores atletas universitárias do momento – está em 31º lugar na lista depois de gerar US$ 3,9 milhões com seus acordos NIL, o que a tornou a mulher que mais ganha no esporte universitário.

Logo abaixo de Dunne está a estrela do LSU Flau’jae Johnson em No. 37 … ao assinar um contrato multimilionário com a Roc Nation, bem como várias parcerias NIL. Ela supostamente ganhou US $ 7 milhões.

Jogadores André “Gamer Típico” Rebelo (nº 15) e Nick “Nickmercs” Kolcheff (Nº 25) também entrou na lista.

Não é novidade que o nº. 1 vaga foi para Senhor Fera… que gerou US$ 85 milhões e tem mais de 500 milhões de seguidores nas redes sociais.