Lizzo usa fantasia alternativa Ozempic com tema ‘South Park’

Lizzo está indo para “South Park” para se divertir … vestindo-se como a alternativa Ozempic que leva seu nome no Halloween – meses depois de rir do episódio viral.

A cantora e compositora postou fotos de sua fantasia de Halloween deste ano… uma caixa de “Lizzo” do famoso programa de animação adulto – com uma fita métrica amarrada em sua cintura como um cinto.

Lembre-se, quando “South Park: The End of Obestiy” foi lançado em maio, os fãs ficaram maravilhados com as piadas feito sobre Lizzo – onde basicamente os personagens da série diziam que não se importavam com seu peso, como Lizzo, em vez de usar drogas.