Logan Paul, KSI riem das preocupações com fungos, os odiadores nos usam para obter cliques!

Logan Paulo dar KSI não pareça muito preocupado com o suposto problema de mofo com seus novos produtos de refeição Lunchly … ignorando a indignação e atribuindo-a às pessoas que os usam para ter influência.

Os inimigos que se tornaram parceiros de negócios – bem como o rolo compressor do YouTube De MrBeast – foi criticado esta semana… depois que vários consumidores alegaram ter encontrado mussarela estragada ao experimentar a opção de pizza do novo empreendimento do trio.