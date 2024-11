Lojas Guido Penedo faz reinauguração nessa quinta (31) com grandes promoções

Nesta quinta-feira, 31 de outubro, a Lojas Guido Penedo promete movimentar o Centro Histórico com sua grande reinauguração. A loja, localizada na Rua São Miguel, 55, oferecerá ao público uma experiência de compras renovada e várias promoções imperdíveis em todos os setores. A partir das 9h, os clientes poderão conferir de perto as novidades do novo conceito de loja e aproveitar descontos que chegam a mais de 50%.

Para quem está de olho em mobiliar ou renovar a casa, a Lojas Guido preparou ofertas especiais, com produtos de alta qualidade e preços que cabem no bolso. Confira alguns dos destaques que estarão disponíveis nesta reinauguração:

Roupeiro 6 Portas – Com estrutura 100% em MDF, gavetas com corrediças telescópicas e 1,80m de largura, este roupeiro estará com 52% de desconto. De R$ 1.799,00 por apenas R$ 879,00 à vista ou em até 10x de R$ 87,90 sem juros. Conjunto de Cozinha com 3 Peças – Ideal para quem busca praticidade e modernidade, o conjunto é composto por painel, armário aéreo e armário com duas portas. Com 54% de desconto, sai de R$ 2.799,00 por R$ 1.299,00 à vista ou em 10x de R$ 129,90. Mesa Classic com Cadeiras – Feita em madeira maciça, a mesa Classic está com 43% de desconto, por R$ 1.599,00 à vista ou 10x de R$ 159,90. As cadeiras também estão em promoção, com 47% de desconto, saindo por R$ 499,00 cada ou 10x de R$ 49,90. Estofado de Canto – Conforto e estilo em um só produto. Com 51% de desconto, o estofado de canto estará por R$ 1.199,00 à vista ou em 10x de R$ 119,90 sem juros. Conjunto Box Flex (Base + Colchão) – Perfeito para quem busca uma boa noite de sono, o conjunto box está com 53% de desconto. De R$ 1.999,00 por R$ 949,00 à vista ou em 10x de R$ 94,90. Cadeira Bistrô Branca – Prática e resistente, a cadeira suporta até 120kg e possui certificado do INMETRO. Com um desconto de 66%, sai por apenas R$ 24,90 à vista. Conjunto de Mesa com 6 Cadeiras – Elegante e funcional, o conjunto com 1,80m de comprimento, detalhes ripados e bordas arredondadas estará com 50% de desconto, por R$ 1.799,00 à vista ou em 10x de R$ 179,90.

Além dos grandes descontos, a Lojas Guido também promove a chance de concorrer a um caminhão de prêmios. A cada compra realizada até 10 de novembro, os clientes podem participar do sorteio, que será transmitido pela Penedo FM, parceira do evento.

Não perca essa oportunidade de renovar sua casa com estilo e economia! Visite a Lojas Guido Penedo e aproveite as ofertas exclusivas dessa reinauguração.