Lonzo Ball soma 5 pontos para o Bulls no primeiro jogo desde 2022

NOVA ORLEANS – Quando o armador do Chicago Bulls, Lonzo Ball, fez check-in durante o primeiro quarto na quarta-feira, seu primeiro jogo na temporada regular em mais de dois anos, ele o fez sem alarde.

Ele passou por um retorno emocional na pré-temporada – quando jogou um jogo da NBA pela primeira vez após um transplante de cartilagem no joelho esquerdo em março de 2023 – e seus companheiros de equipe lhe presentearam com a bola do jogo e o comemoraram no vestiário. sala.

Mas contra o New Orleans Pelicans na quarta-feira, ele disputou seu primeiro jogo na temporada regular desde 14 de janeiro de 2022, marcando 5 pontos, 4 assistências e 2 rebotes em 14 minutos na derrota por 123-111 para o Chicago.

Posteriormente, Ball minimizou a importância deste último marco.

“Para ser honesto, foi muito parecido com os jogos da pré-temporada”, disse Ball. “As mesmas fotos estavam lá. Os mesmos minutos estavam lá. Quase aproveitando o tempo que estou lá.”

Os Bulls planejam tirar Ball do banco e limitar seus minutos a 14-16 por jogo pelo menos no futuro próximo, de acordo com o técnico Billy Donovan. Quarta-feira marcou a primeira vez que Ball saiu do banco desde 20 de dezembro de 2019.

“Para ele, ele foi capaz de entender o fato de que esta é minha nova norma”, disse Donovan antes do jogo. “Esta é a minha realidade.”

No entanto, Ball disse que sua contribuição mais importante foi apenas estar disponível.

Ele apareceu em três passagens curtas contra os Pelicanos, que incluíram derrubar sua primeira tacada do jogo, uma cesta de 3 pontos no primeiro quarto. Ele fez check-in para um trecho mais prolongado no segundo tempo, jogando sete minutos. Sua última aparição veio na terceira, quando ele ficou limitado a cerca de três minutos antes de atingir a restrição da noite.

Donovan disse que economizou alguns minutos para Ball caso o jogo ficasse apertado no quarto, mas nunca surgiu a situação para ele voltar.

“Eu sempre quero estar lá”, disse Ball. “Mas tenho que ouvir a equipe, minha equipe e tentar seguir o melhor caminho a seguir”.

Ball chamou suas duas aparições na pré-temporada de um “teste” que antecedeu a temporada regular, mas ele está ansioso para deixar a conversa sobre o joelho esquerdo para trás e se concentrar no basquete. Ele passou por três cirurgias artroscópicas no joelho desde que disputou sua última partida, há mais de 1.000 dias.

Ball reconheceu que jogar com poucos minutos foi um ajuste, mas ele tentou encontrar maneiras de permanecer produtivo.

“Estou muito feliz por estar em quadra”, disse ele. “O treinador chama meu nome, só estou tentando dar bons minutos.”

Também não se espera que Ball jogue consecutivamente, já que os Bulls cuidam de sua saúde. Chicago tem um jogo em Milwaukee na sexta-feira antes de sua estreia em casa no sábado, mas Donovan disse que o time monitorará como Ball se sairá no jogo de quarta-feira antes de determinar sua disponibilidade para este fim de semana.

“Eu me sinto bem”, disse Ball. “Provavelmente nos sentiríamos um pouco melhor se ganhássemos, mas está tudo bem. Vamos para o próximo.”

Chicago desistiu de 30 pontos de virada na noite de quarta-feira, empatando com o maior número permitido desde o início da temporada passada.

“Aceleramos um pouco”, disse o armador do Bulls, Zach LaVine, que terminou com 27 pontos, mas também sete turnovers, o maior número em um jogo desde dezembro de 2022. “Obviamente, estamos tentando jogar da maneira certa, mas tivemos também muitas viradas e simplesmente não consegui paradas suficientes.”