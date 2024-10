Los Angeles DA arquiva oficialmente documentos pedindo ao tribunal para ressentir Menendez Bros

Sim George Gascón apresentou a moção há poucos minutos… pedindo a um juiz que alterasse as sentenças dos irmãos de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Devido ao tempo cumprido, isso permitiria que eles fossem potencialmente libertados da prisão imediatamente.

É um documento longo… mas, basicamente, o escritório do promotor diz Érico dar Lyle foram presos íntegros e não representam mais um risco para a segurança pública – portanto, não há razão para mantê-los trancados.

O DA aponta programas – como a organização Life Care and Connections de Erik, que fornece apoio para presidiários deficientes e idosos, bem como a organização VIVE. dedicado ao impacto e à empatia das vítimas – em que um ou ambos os irmãos estão envolvidos, demonstrando como o promotor sente que dedicou tempo e esforço para tornar sua comunidade prisional um lugar melhor.

Nem todas as vítimas dos crimes dos irmãos concordam com a saída deles, observa o promotor, citando um tio dos irmãos que não quer que eles sejam libertados. No entanto, diz o promotor, muitos outros membros da família defenderam a sua libertação – o que deve ser levado em consideração.